Konya’daki bu belediye personel alacak! İşte başvuru tarihi ve detaylar

Konya'nın Akören ilçesinde iş arayan vatandaşlar için yeni bir istihdam fırsatı duyuruldu. Akören Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde geçici süreli çalıştırılmak üzere 6 beden işçisi alınacağı açıklandı.
BAŞVURULAR 2 TEMMUZ'DA YAPILACAK
Yayımlanan kurum dışı kamu iş ilanına göre başvurular 2 Temmuz 2026 (bugün) tarihinde kabul edilecek. Adaylar başvurularını Akören Belediyesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
6 GEÇİCİ BEDEN İŞÇİSİ ALINACAK
İlanda, Akören Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde geçici süreyle istihdam edilmek üzere toplam 6 beden işçisi alınacağı belirtildi.
DETAYLAR İŞKUR'DA
Başvuru şartları, istenen belgeler ve diğer detaylar İŞKUR'un Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları sayfası üzerinden incelenebilecek. Adayların başvuru öncesinde ilanın tüm şartlarını dikkatle okumaları tavsiye edildi.
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