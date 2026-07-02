Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu camiden seyyar merdiven çaldı
- Güncelleme Tarihi:
Adana’da tuvaletini kullanma bahanesiyle girdiği restoranın kasasından cep telefonu, caminin gasilhanesinden de seyyar merdiven çalan Emre Cem Karadaş (34), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. 2 ayrı hırsızlığa daha karıştığı belirlenen şüpheli, tutuklandı.
Olay, 18 Haziran'da saat 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bisikletiyle gezintiye çıkan Emre Cem Karadaş, bir restoranın önünde durup, tuvaleti kullanma bahanesiyle iş yerine girdi.
Ellerini yıkadıktan sonra çıkıp, çevreyi kontrol eden şüpheli, kasada duran cep telefonunu çalıp, kaçtı. Şüpheli, 20 Haziran'da aynı bahaneyle girdiği Serinevler Camisi'nin gasilhanesindeki seyyar merdiveni çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
2 HIRSIZLIĞA DAHA KARIŞMIŞ
Restoran sahibi ve cami imamının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen şüphelinin, yakın tarihlerde bir otomobilden ses sistemi, tornavida takımı ve inşaat kulübesinden de sunta kesme makinesini çaldığı anlaşıldı. Şüphelinin son olarak Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ne gittiğini tespit eden polis, Karadaş'ı bisikletiyle gezdiği sırada yakaladı.
TUTUKLANDI
Emniyete götürülen şüphelinin, ‘Uyuşturucu kullanma' ve ‘Hırsızlık' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Sorguya alınan şüpheli, yaptığı hırsızlıkları itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Can Karadaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”