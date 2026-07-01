Eski eşi tarafından zorla götürülmeye çalışılan kadın: Beni öldürecek yardım edin

Silivri’de eski eşi tarafından kolundan çekilerek zorla götürülmek istenen kadın ’Beni öldürecek, yardım edin’ diyerek çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin tepkisi üzerine şüphelinin olay yerinden ayrılırken kadında kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli G.G.(33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 28 Haziran gece saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.G., eski eşi H.Ç.(28)'yi kolundan tutarak zorla götürmeye çalıştı. Kadın, "Beni öldürecek. Ne istiyorsun benden? İstemiyorum seni. Yardım edin, polisi arayın" diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Bu sırada yoldan geçen bir kişi olaya müdahale etmek istedi. Müdahaleye tepki gösteren şüpheli, bir süre telefonla görüştükten sonra kadını kaldırımda bırakarak olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine H.Ç. ise sokakta koşarak uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan G.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA