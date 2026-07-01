Cami avlusunda imama saldırı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Turgut Özal Camii'nde görev yapan Müezzin-Kayyım Tarık Emre, akşam namazı öncesi cami avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürülen grubu uyardığı sırada saldırıya uğradı.
4 şüpheli tutuklandı
Saldırıda burnu kırılan imam tedavisinin ardından taburcu edilirken, olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin ve cami cemaati cami önünde yaptıkları açıklamada saldırıyı kınayarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi