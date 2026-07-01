KPSS başvuruları bugün başlıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı başvuruları bugün başlıyor.
Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ekranı üzerinden 13 Temmuz'a kadar yapabilecek.
KPSS'de ilk olarak Genel Yetenek Genel Kültür oturumu yapılacak. 6 Eylül'de düzenlenecek sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek, 130 dakika cevap süresi tanınacak. Alan Bilgisinde ise ilk oturum 12 Eylül, ikinci oturum 13 Eylül'de düzenlenecek.
Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek.
Kaynak: AA