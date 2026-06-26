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EĞİTİM Haberleri

Başkan Altay karne alan tüm öğrencileri tebrik etti

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Başkan Altay karne alan tüm öğrencileri tebrik etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025-2026 yılı eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajında karne alan tüm öğrencileri tebrik etti. Gençlere seslenen Başkan Altay, “Bizler nasıl eğitim hayatınız boyunca sizlere daha iyi imkânlar sunmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmanıza katkı sağlamak için çalışıyorsak; yaz tatili boyunca da hem eğlenmeniz hem de kendinizi geliştirmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025-2026 yılı eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktık. Karnelerini alarak tatili hak eden tüm evlatlarımızı tebrik ediyorum.

Şimdi tüm öğrencilerimizi uzun ve güzel bir yaz tatili bekliyor. Bir yıl boyunca derslerle, sınavlarla yoğun bir tempo içerisinde çalıştılar. Elbette şimdi dinlenmenin, eğlenmenin ve bu yorgunluğu üzerinizden atmanın vakti.

Sevgili gençler, unutmayın ki tatil dinlenmenin ötesinde kendimizi yeniden keşfetmek, yeni beceriler kazanmak ve hayatımıza güzel hatıralar biriktirmek için de önemli bir fırsattır. Gezin, dolaşın, yeni yerler görün, yeni arkadaşlıklar kurun, spor yapın ve bol bol kitap okuyun. Bir yıl sonra kendinizi daha iyi ifade edebilen, daha güçlü düşünebilen ve daha donanımlı bireyler olarak görmek istiyorsanız kitaplarla dostluğunuzu sürdürün. Teknolojiyi hayatınızın bir parçası olarak kullanın; ancak ekranların sizi hayatın gerçek güzelliklerinden uzaklaştırmasına da izin vermeyin.

Bizler nasıl eğitim hayatınız boyunca sizlere daha iyi imkânlar sunmak, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmanıza katkı sağlamak için çalışıyorsak; yaz tatili boyunca da hem eğlenmeniz hem de kendinizi geliştirmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yaz da çocuklarımız ve gençlerimiz için birbirinden güzel etkinlikler ve programlar hazırladık. Çocuklarımızın büyük bir heyecanla beklediği "Güle Oynaya Camiye Gel” projemizin başvuruları devam ediyor. Ayrıca yaz tatilinde Genç KOMEK, Lise Medeniyet Akademisi, Bilgehane, Bilim Merkezi ve yaz spor okullarımızla her yaş grubundan öğrencimize yönelik eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenleyeceğiz.

Tatil boyunca bu programlara katılarak hem eğlenebilir hem öğrenebilir hem de yeni beceriler kazanabilirsiniz.

Bu vesileyle başta Konya'mız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; fedakârca destek veren ailelerimize, büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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