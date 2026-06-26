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YAŞAM Haberleri

Konya SMMMO’da geleneksel aşure etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi

Cumali Özer
Muhabir
Konya SMMMO’da geleneksel aşure etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Konya SMMMO) tarafından düzenlenen Geleneksel Aşure Etkinliği, Oda Hizmet Binası’nda Oda üyelerinin, Stajyerlerin ve protokol davetlilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Muharrem ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlenen program, yapılan dua ile başladı. Ardından katılımcılara aşure ikram edilirken, etkinlik meslek camiasını bir araya getiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, aşurenin farklı değerlerin bir araya gelerek oluşturduğu birlikteliğin ve bereketin en güzel simgelerinden biri olduğunu belirterek, bu kültürel mirasın toplumsal dayanışmayı ve paylaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Muharrem ayının taşıdığı manevi anlamın önemine dikkat çeken Bıçakçı, bu tür organizasyonların yalnızca geleneklerin yaşatılmasına değil, aynı zamanda meslektaşlar arasındaki sosyal bağların güçlenmesine de katkı sağladığını söyledi.

Konuşmasında Odanın faaliyetlerine de değinen Başkan Halil Bıçakçı, Konya SMMMO'nun üyelerinin mesleki gelişimini destekleyen eğitim programları, bilgilendirme toplantıları, akademik projeler ve stajyerlere yönelik çalışmalarla mesleğe değer katmaya devam ettiğini belirtti. Mali müşavirlik mesleğinin ülke ekonomisi açısından üstlendiği önemli sorumluluğa vurgu yapan Bıçakçı, mesleğin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalara öncelik vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Konya SMMMO tarafından geleneksel olarak düzenlenen aşure etkinliği, üyeler, stajyerler ve davetlilerin samimi sohbetleri eşliğinde devam ederken, katılımcılar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program, aşure ikramının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

(Cumali Özer)

 

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