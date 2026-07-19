Düğünde altın yerine 100 civciv taktı

Kahramanmaraş’ta kebap ustası Mustafa Çabuk, geçmişte çırağı olan Doğan Gündeş’in düğününde takı törenine 100 civcivle katıldı. Çabuk, genç çifte civcivleri büyütüp değerlendirerek gelecekleri için sermaye oluşturmalarını tavsiye etti.
Onikişubat ilçesinde kebapçılık yapan Doğan Gündeş ile güzellik uzmanı Rabia Parlak Gündeş'in düğününde, Gündeş'in mesleği öğrendiği ustası Mustafa Çabuk tarafından farklı bir hediye verildi.
Çabuk, takı töreninde çırağına 100 civciv hediye ederek, bunları büyütüp değerlendirmesi ve geleceği için sermaye oluşturmasını tavsiye etti.
Düğünde damadın arkadaşları da vinç yardımıyla salonun ortasına gelerek hazırladıkları gösteriyi sundu.
Düğündeki sıra dışı hediye, davetlilerin ilgisini çekti.
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