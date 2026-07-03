Selçuklu’da B-Reçete sistemi yakından takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ülke genelinde uygulamaya alınan B-REÇETE Sistemi kapsamında, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) bayilerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde sistemin işleyişi yerinde incelenirken, bayilerin yeni uygulamaya sorunsuz şekilde uyum sağlamaları amacıyla bilgilendirme yapıldı ve teknik destek verildi.

DİJİTAL TAKİP SÜRECİ GÜÇLENİYOR

Bitki Koruma Ürünlerinin e-Reçete sistemi üzerinden reçetelendirilmesi, satışı, uygulanması ve kayıt altına alınmasını sağlayan B-REÇETE Sistemi ile tüm süreçler dijital ortamda güvenli ve izlenebilir şekilde yürütülüyor. Böylece hem denetim mekanizmaları güçleniyor hem de tarımsal üretimde kayıtlılık artırılıyor.

GÜVENİLİR GIDA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME KATKI

B-REÇETE Sistemi sayesinde bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve doğru kullanımı desteklenirken, satış ve uygulama süreçleri elektronik ortamda kayıt altına alınıyor. Riskli aktif maddelerin etkin şekilde takip edilmesiyle kalıntının önlenmesi ve güvenilir gıda üretiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin ve Bitki Koruma Ürünleri bayilerinin yeni sisteme uyum sürecinde teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, dijital tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

(Cumali Özer)