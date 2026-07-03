B-reçete sistemi Kulu’da yakından takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen B-REÇETE Sistemi, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde uygulamaya alındı. Sistemin sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi amacıyla Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçede faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayilerini ziyaret ederek uygulamayı yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde bayilerin sistemi etkin ve doğru şekilde kullanabilmesi için bilgilendirmelerde bulunulurken, uygulama süreci yakından takip edildi.

ÜRETİCİ VE BAYİLERE TEKNİK DESTEK SAĞLANIYOR

Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticiler ve bayilerin yeni sisteme uyum sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli teknik desteğin sağlandığı belirtildi. Müdürlük ekipleri, ihtiyaç duyulan her konuda rehberlik ederek sistemin sorunsuz şekilde uygulanmasını hedefliyor.

GÜVENİLİR GIDA ÜRETİMİNE KATKI SUNACAK

B-REÇETE Sistemi sayesinde ihtiyaçlara uygun Bitki Koruma Ürünlerinin kullanımı desteklenirken, satış ve uygulama süreçleri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Ayrıca riskli aktif maddelerin dijital olarak izlenmesiyle kalıntının önlenmesi ve güvenilir gıda üretiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, üreticilerin ve bayilerin yeni sisteme ilişkin karşılaşabilecekleri her türlü konuda Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden teknik destek alabileceklerini ifade etti.

(Cumali Özer)