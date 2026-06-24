Sosyal medyadan mobilya alırken mağdur olmayın: Odamızdan tüketicilere kritik uyarılar!

Son dönemde internet üzerinden bütçeye uygun veya "kampanyalı" adı altında satılan mobilyalarla ilgili odamıza ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru ve şikayetlerde çok ciddi bir artış gözlemlenmektedir.

Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet GÜNBAŞ Görsel olarak cazip, fiyat olarak piyasa gerçeklerinin çok altında sunulan ilanlara aldanan birçok vatandaşımız; parası ödendiği halde teslim edilmeyen ürünler, görseldekiyle hiç alakası olmayan kalitesiz malzemeler, muhatap bulunamayan sahte sayfalar ve eksik/kusursuz montaj gibi nedenlerle mağduriyet yaşamaktadır.

Başkan GÜNBAŞ Konya Mobilyacılar Odası olarak, hem tüketicilerimizin alın terini korumak hem de sektörümüzün dürüst ve güvenilir esnafının lekelenmesini önlemek amacıyla vatandaşlarımızın alışveriş yaparken şu hususlara mutlaka dikkat etmesini önemle rica ediyoruz:

• Piyasa Fiyatının Çok Altındaki İlanlara Şüpheyle Yaklaşın: Hammadde, işçilik ve lojistik maliyetleri göz önüne alındığında, piyasa değerinin yarı fiyatına veya akılalmaz indirimlerle sunulan ürünler genellikle dolandırıcılık veya kalitesiz üretim tuzakları barındırmaktadır.

• Fiziki Adres ve İletişim Bilgilerini Sorgulayın: Sadece bir cep telefonu numarası veya sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, kurumsal web sitesi, sabit telefonu ve fiziki mağaza/atölye adresi bulunmayan Yeni aldım yurtdışına gideceğim nedeniyle şehir değiştireceğim gibi satıcılardan kesinlikle uzak durun.

• Resmi Kayıt ve Oda Üyeliğini Kontrol Edin: Alışveriş yapacağınız firmanın oda kaydının olup olmadığını kontrol edin. Şüpheye düştüğünüz durumlarda firmaların Mobilyacılar Odamıza veya ilgili Ticaret odalarına kayıtlı faal birer işletme olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

• Kapora ve Ödeme Yöntemlerine Dikkat Edin: Şahıs hesaplarına "kapora" adı altında kontrolsüz para göndermeyin. Havale/EFT yaparken açıklama kısmına mutlaka ürünün detaylarını yazın. Fatura veya resmi satış sözleşmesi düzenlemeyen firmalardan alışveriş yapmayın.

• Sözleşmesiz İş Yapmayın: Teslimat süresi, ürünün rengi, kumaş türü ve garanti şartları gibi detayların yazılı olduğu bir sipariş formu veya sözleşme talep edin. Firmanın güvenirliği ve garanti belgesini mutlaka isteyin

"Dürüst Esnafımızın ve Tüketicimizin Yanındayız"

Başkan Mehmet GÜNBAŞ Konya, Türkiye'nin en güçlü ve en güvenilir mobilya üretim merkezlerinden biridir. Şehrimizin adını ve sektörümüzün itibarını lekeleyen, vergi kaydı olmayan, merdiven altı ve sosyal medya simsarı bu tür yapılara karşı hukuki mücadelemiz sürmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadıktan sonra Tüketici Hakem Heyetlerinde uzun süreçlerle uğraşmamaları için "Önce Güven, Sonra Alışveriş" ilkesiyle hareket etmeleri gerekmektedir. Odamıza bağlı, yıllardır bu şehre değer katan, yeri yurdu belli, tescilli ve dürüst yerel esnafımızın her zaman güvenli alışverişin ilk adresi olduğunu hatırlatırız.

(Cumali Özer)