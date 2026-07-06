Meram’da B-reçete uygulamaları yerinde değerlendirildi

Konya'nın Meram ilçesinde bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve güvenli kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhan Kartal ile teknik personel tarafından zirai ilaç bayileri ve üreticilere yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde, B-Reçete uygulamaları yerinde incelendi.
GÜNCEL MEVZUAT VE BİLİNÇLİ İLAÇ KULLANIMI ANLATILDI
Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticiler ve zirai ilaç bayileri, B-Reçete uygulamaları, güncel mevzuat ile bitki koruma ürünlerinin doğru ve bilinçli kullanımı konusunda bilgilendirildi. Sahada yapılan değerlendirmelerle uygulamaların etkinliği gözden geçirilirken, üreticilerin soruları da yanıtlandı.
TALEP VE ÖNERİLER DİNLENDİ
Ziyaretler kapsamında sektör temsilcileri ve üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak B-Reçete uygulama sürecine ilişkin talep ve öneriler değerlendirildi. Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, güçlü iş birliği, bilinçli tarım ve sürdürülebilir üretim hedefi doğrultusunda üreticiler ve sektör paydaşlarıyla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
(Cumali Özer)