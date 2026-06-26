Meramlı izciler, İslam Ülkeleri İzcilik Kampı’na hazırlanıyor

Meram Belediyesporlu izciler, 15 Ağustos’ta Konya’da düzenlenecek Dünya İslam Ülkeleri İzci Kampı hazırlıklarını sürdürüyor. Meramlı izciler, uluslararası kamp öncesinde Doğanhisar Gölcük’te düzenlenen kampta, Konya’daki diğer kulüplerin izci ve liderleriyle bir araya gelerek hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı.

Meram Belediyesporlu izciler, ağustos ayında Konya'da gerçekleştirilecek Dünya İslam Ülkeleri İzci Kampı öncesindeki hazırlıkları kapsamında, Konya İzcilik İl Temsilciliği tarafından Doğanhisar Gölcük mevkiinde düzenlenen Konya İzcileri Mahalli Kampı'na katıldı.

Bir hafta süren kampa, Meram Belediyespor İzci Lideri Hakan Uğurluabacı başkanlığındaki Meramlı izcilerle birlikte Aşkar Spor Kulübü ve Konya Diyanet Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren toplam 180 izci ve lider iştirak etti. 7-18 yaş arasındaki kız ve erkek öğrencilerin yer aldığı kamp, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler sunarken, sosyal ve kültürel etkinliklerle de dolu dolu geçti.

ULUSLARARASI KAMP ÖNCESİNDE YOĞUN HAZIRLIK

Konya'da 15 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak Dünya İslam Ülkeleri İzci Kampı öncesinde gerçekleştirilen organizasyonda izcilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Doğanhisar Belediyesinin ev sahipliğinde ve doğayla iç içe geçen bir hafta boyunca izciler, kampçılık ve izcilik alanında temel becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Eğitimlerde yıldızlardan yön bulma, doğada yön tayini, hava tahminleri yapma, kroki çizimi, düğümler ve bağlar, ateş ve ocak çeşitleri, tesis yapımı ile çadır kurma gibi izciliğin temel konuları işlendi. Eğitimlerin ardından öğrenciler öğrendiklerini uygulamalı olarak sahada deneyimledi.

DOĞADA HEM ÖĞRENDİLER HEM DE TECRÜBE KAZANDILAR

Kamp süresince izciler yalnızca teknik bilgiler edinmekle kalmadı, aynı zamanda ekip çalışması, sorumluluk alma, yardımlaşma ve liderlik gibi izciliğin temel değerlerini de yaşayarak öğrendi. Doğanın içinde geçirilen bir hafta boyunca öğrenciler teknolojiden uzak, üretken ve verimli bir kamp deneyimi yaşadı. Uzman liderler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde izciler, karşılaşabilecekleri farklı doğa şartlarına karşı hazırlıklı olmayı öğrenirken, kamp hayatının gerektirdiği disiplin ve dayanışma kültürünü de pekiştirdi.

MERAM VE DOĞANHİSAR BELEDİYELERİNDEN KAMPA DESTEK

Konya'da düzenlenecek Dünya İslam Ülkeleri İzci Kampı'nın önemli paydaşlarından biri olan Meram Belediyesi, organizasyonda hem katılımcı hem de destekleyici rol üstleniyor. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan izcilik faaliyetlerine destek veren Meram Belediyesi, kamp sürecinde de izcilerin yanında yer aldı. Farklı ülkelerden çok sayıda izcinin katılması beklenen organizasyonda Meramlı izciler, aldıkları eğitimlerle hem şehirlerini hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Kampa katılan izciler ve liderleri, ev sahipliğinden dolayı Doğanhisar Belediyesin ve desteklerinden dolayı Meram Belediyesine teşekkür ettiler.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu