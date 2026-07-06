Zihni Göktay öldü mü, neden öldü? Zihni Göktay kimdir, kaç yaşındaydı?

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatrocu Nedim Saban, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'na uzun yıllar emek veren usta oyuncu Zihni Göktay' ın hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Saban "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Göktay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

Geçtiğimiz sene huzurevine yerleşen 81 yaşındaki Zihni Göktay, ocak ayında kalça kemiğini kırmış ve ameliyat olmuştu.

Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle geçici olarak huzurevine yerleştiğini belirten Göktay, çocuklarının ısrarına rağmen bu kararı aldığını ve çok mutlu olduğunu "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." sözleriyle açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi