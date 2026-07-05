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KONYA Haberleri

Konya’da sert düşüş! Altıda üstüde para etmiyor

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’da sert düşüş! Altıda üstüde para etmiyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak gösterilen Konya Ovası'nda arpa hasadı tüm hızıyla sürerken, üreticiler hem ürün fiyatlarındaki gerilemeden hem de arpa sapına alıcı bulunamamasından şikâyet ediyor. Hasadın başladığı günlerde kilogramı yaklaşık 16 TL seviyelerinde işlem gören arpa, hasadın ilerlemesiyle birlikte 7 TL seviyelerine kadar geriledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı alım fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler, maliyetlerin altında kalan piyasa fiyatlarının üretimi zorlaştırdığını ifade ediyor.

KARAPINAR TİCARET BORSASI'NDA ARPA 7 TL SEVİYESİNE GERİLEDİ

Karapınar Ticaret Borsası'nın 4 Temmuz 2026 tarihli Elektronik Satış Salonu günlük fiyat bültenine göre arpa en düşük 7 bin TL, en yüksek 11 bin 825 TL, ortalama ise 9 bin 759 TL'den işlem gördü. Toplam 125 ton arpa için 8 işlem gerçekleştirildi.

Borsada işlem gören ürünler arasında en yüksek fiyat ise kırmızı sert ekmeklik (Esperia) makarnalık buğdayda kaydedildi. Bu ürünün en düşük fiyatı 11 bin 850 TL, en yüksek fiyatı 15 bin 825 TL olurken ortalama satış fiyatı 15 bin 139 TL olarak gerçekleşti. Toplam 266 ton ürün için 11 işlem yapıldı.

Makarnalık buğday (çeşit) ise 13 bin TL sabit fiyatla işlem görürken, 7 tonluk satış 1 işlemle tamamlandı. Gün içerisinde elektronik satış salonunda toplam 398 ton ürün için 20 işlem gerçekleştirildi.

SAP VE SAMANA TALEP DÜŞÜK KALDI

Sanal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, bu yıl hasadın başlangıcında sap ve samana ilginin oldukça düşük olduğunu ifade etti. Soylu, talebin zayıf seyretmesi nedeniyle piyasada henüz sağlıklı bir fiyat oluşmadığını belirtti.

GEÇEN YIL YOĞUN TALEP VARDI

Geçen yıl hasat başladığında üreticinin yüzünü güldüren sap ve saman, bu sezon ise aynı ilgiyi görmüyor. Özellikle hasadın ilk dönemlerinde hayvancılıkla uğraşan işletmeler ile tüccarların yoğun talep göstermesi nedeniyle geçen yıl ürünler kısa sürede alıcı bulurken, bu yıl ise piyasadaki durgunluk dikkat çekiyor.

(Ali Asım Erdem)

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