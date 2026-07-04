Bakan Çiftçi Konya’da vatandaşlarla buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet etti
Seydişehir'in Çavuş Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarla samimi bir ortamda bir araya gelen Bakan Çiftçi, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında misafirperverliklerinden dolayı Seydişehir halkına teşekkür edildi.
Seyit Harun Veli Camii'nde öğle namazı kıldı
Mahalle ziyaretinin ardından Bakan Çiftçi, Seydişehir'in manevi simgelerinden Seyit Harun Veli Camii'nde öğle namazını eda etti. Namaz sonrası vatandaşlarla selamlaşan Çiftçi, ilçe sakinleriyle sohbet etti.
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