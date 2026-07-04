Konya’da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi! Kadınlara Farkındalık Semineri Verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı, bağımlılıkla mücadele kapsamında Hüyük ilçesinde kadınlara yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. "Bağımlılığa Karşı İlk Kale; Aile" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde 24 kadına önemli bilgiler aktarıldı.
Hüyük'te farkındalık semineri düzenlendi
Konya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını eğitim faaliyetleriyle sürdürüyor.
Bu kapsamda, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Hüyük ilçesinde düzenlenen seminerde 24 kadına "Bağımlılığa Karşı İlk Kale; Aile" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.
(Bekir Turan)