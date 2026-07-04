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KONYA Haberleri

Konya’da kaçak alkole darbe! Çok sayıda şişe ele geçirildi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da kaçak alkole darbe! Çok sayıda şişe ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haziran ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda alkollü içecek ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında suç ve suçlulukla mücadele kapsamında kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarını aralıksız sürdürdü.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda;

  • 174 adet çeşitli markalarda alkollü içecek,
  • 17 adet sahte veya kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içecek

ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemleri ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

(Ali Asım Erdem)

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