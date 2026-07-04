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KONYA Haberleri

Konya’da Binlerce Kişiye Trafik Eğitimi!

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da Binlerce Kişiye Trafik Eğitimi!

Konya İl Jandarma Komutanlığı, Haziran ayı boyunca yürüttüğü trafik eğitimleri kapsamında 4 bin 594 vatandaşa trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimlerde öğrencilerden sürücülere kadar geniş bir kitleye ulaşılırken, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Binlerce kişiye eğitim verildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Öğrenci ve Sürücülere Yönelik Trafik Eğitimi" faaliyetleri aralıksız sürdürüldü.

1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde toplam 4 bin 594 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.