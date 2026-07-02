Konya’da motosiklet kazası kamerada! Dönüş yapan araca çarptı

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile şiddetli şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.
Sürücü yaralandı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Yaşanan çarpışma anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
(Berna Ata)