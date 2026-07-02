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KONYA Haberleri

Konya’da motosiklet kazası kamerada! Dönüş yapan araca çarptı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da motosiklet kazası kamerada! Dönüş yapan araca çarptı
Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Yaralı Selimiye Mahallesi Piri Hüseyin Caddesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile şiddetli şekilde çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Sürücü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Yaşanan çarpışma anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Berna Ata)

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