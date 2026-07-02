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KONYA Haberleri

Konya’da 68 yıllık hasret sona erdi! Şehidin mezarı ailesine kavuştu

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Konya’da 68 yıllık hasret sona erdi! Şehidin mezarı ailesine kavuştu
İstanbul’da 1958 yılında vatani görevini yaparken tedavi için gönderildiği Konya’daki hastanede şehit olan Piyade Er Mehmet Subaşı’nın anne ve babasının vefatıyla yeri öğrenilemeyen mezarı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmayla bulundu. Isparta’dan gelen Halil Karadayı, şehit dayısı Subaşı’nın mezarını ziyaret ederek dua okudu.

Isparta'nın Gedikli köyünde oturan Mehmet Subaşı, 1958 yılında İstanbul Çatalca'daki 33. Tümen 10. Alay Sıhhiye Bölüğü Komutanlığı'nda piyade er olarak vatanı görevini yaparken, hastalandı. Hava değişimi için memleketi Isparta'ya gönderilen Subaşı, yolda durumunun ağırlaşması üzerine Konya Askeri Hastanesi'ne sevk edildi. Subaşı, 26 Ağustos 1958 tarihinde tedavi altında iken tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Subaşı'nın cenazesi Konya Şehitliği'ne defnedildi. Şehit annesi Mümüne ve babası Ahmet Subaşı'nın yıllar içinde vefat etmesiyle birlikte, mezarının tam yeri sonraki nesiller tarafından uzun süre öğrenilemedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Şehit Aileleri Envanter Raporu ve Kurumsal İstatistik Analizi' ile Şehit Mehmet Subaş'nın mezarı bulundu ve Antalya'nın Serik ilçesinde oturan yeğeni Halil Karadayı'ya ulaşıldı. Karadayı da yakınlarıyla birlikte Konya'ya gelip hiç görmediği dayısı Şehit Subaşı'nın mezarını ziyaret etti.

Dayısını aile büyüklerinin anlattığı hikayelerle tanımaya çalıştığı ifade eden Halil Karadayı, ''Biz ailemizden hep bir dayımızın askerlik yaparken hastalanıp genç yaşta şehit düştüğünü dinleyerek büyüdük. Ancak mezarının tam olarak nerede olduğunu, kayıtlarının nasıl tutulduğunu bilmiyorduk. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu değerli envanter çalışması ve bizlere ulaşması sayesinde tam 68 yıl sonra dayımın huzuruna çıkabildim. Bu benim için tarif edilemez bir duygu. Mezarı başında duamızı ettik, emanetine sahip çıktık'' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü 'Şehit Aileleri Envanter Raporu ve Kurumsal İstatistik Analizi' çalışması sayesinde bugüne kadar Konya Şehitliği'nde bulunan toplam 136 meçhul askerden, 67'sinin yakınına ulaşılarak, hatıraları kayıt altına alındı. 

Kaynak: DHA

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