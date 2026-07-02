Konya’da çocuklardan Başkan Altay’a teşekkür! 40 gün sonunda bisiklet kazanacaklar

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların manevi gelişimine katkı sağlamak, camiyi sevdirmek ve namaz alışkanlığı kazandırmak amacıyla geleneksel hale getirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi bu yıl da büyük coşkuya sahne oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Projemizle yaz tatilini fırsata çeviren binlerce evladımız camilerde hem ibadet bilinci kazanıyor hem de arkadaşlıklarını güçlendirerek unutulmaz bir yaz dönemi geçiriyor. İnşallah bu yıl da çocuklarımız 40 gün sabah namazına gelerek hediye olan bisikletlerini kazanmış olacaklar. Camileri dolduran tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaz tatilinde düzenlediği "Güle Oynaya Camiye Gel" projesinde bu yıl da 31 ilçedeki camiler çocuk sesleriyle şenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Güle Oynaya Camiye Gel” projesinin yıllardır büyük bir heyecanla devam ettiğini belirterek, Konyalıların projeye gösterdiği ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"BİRLİKTE ŞEHRİMİZİN CAMİLERİNİ BİR BAYRAM HAVASINA DÖNÜŞTÜRECEĞİMİZ BİR YAZ GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ”

Çocukların camileri sadece ibadet edilen mekânlar olarak değil; sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve huzurun merkezi olarak tanımalarını çok önemsediklerini kaydeden Başkan Altay, "Projemizle yaz tatilini fırsata çeviren binlerce evladımız camilerde hem ibadet bilinci kazanıyor hem de arkadaşlıklarını güçlendirerek unutulmaz bir yaz dönemi geçiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerimizin çocuklarımızın neşesiyle dolup taşması bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah birlikte şehrimizin camilerini bir bayram havasına dönüştüreceğimiz bir yaz geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZ 40 GÜN SABAH NAMAZINA GELEREK HEDİYE OLAN BİSİKLETLERİNİ KAZANMIŞ OLACAK”

Projeye ilgi gösteren ailelere de teşekkür eden Başkan Altay, "Sabahın erken saatinde çocuklarının ellerinden tutarak namaza getiren anne-babalara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Konya'nın dört bir yanında camilerimiz, sabahın erken saatlerinden itibaren çocuk sesleriyle şenleniyor. İnşallah bu yıl da çocuklarımız 40 gün sabah namazına gelerek hediye olan bisikletlerini kazanmış olacaklar. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı her alanda olduğu gibi manevi anlamda da en güzel şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz. Camileri dolduran tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLAR BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Sabah namazı için camiye gelen çocuklar da arkadaşlarıyla birlikte namaz kıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, proje sonunda kendilerine bisiklet hediye edeceği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü koordinasyonunda düzenlediği proje sonunda 31 ilçede Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün boyunca sabah namazlarında mahalle camisine gelen 2017 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu