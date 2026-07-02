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KONYA Haberleri

Konya’da apartman önünde görüldü! Mahalledekiler paniğe kapıldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da apartman önünde görüldü! Mahalledekiler paniğe kapıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir apartmanın önünde görülen yılan, mahalle sakinlerine kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Yılanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİ

Apartman girişine yakın noktada görülen yılanı fark eden çevre sakinleri, tedbir amacıyla bölgeden uzaklaşarak yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YILANI YAKALADI

Koruyucu ekipmanlarla çalışma yapan itfaiye personeli, yılanı dikkatli bir operasyonla bulunduğu yerden yakalayarak kontrol altına aldı. Ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmadı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir noktaya götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı. Olayın ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, yetkililer benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların yılanlara müdahale etmeyerek durumu ilgili ekiplere bildirmeleri gerektiğini hatırlattı.

(Meltem Aslan)

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