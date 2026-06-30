Konya’da korku dolu saatler! Kerpiç ev yangında yok oldu

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Karaağa Mahallesi'nde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. 2 katlı kerpiç evde meydana gelen yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevler komşu evlere de sıçradı.
Kerpiç ev alevlere teslim oldu
Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı ve kısa sürede tüm yapıyı sardığı belirtildi. İlk değerlendirmelerde yangının elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi.
Alevler yanında bulunan evlere sıçradı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının kontrol altına alınmasının yaklaşık 3-4 saat sürdüğü öğrenildi. Yoğun müdahaleye rağmen ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı komşu evlerde de küçük çaplı hasar oluştu.
Yangının meydana geldiği sırada evde 3 kişinin yaşadığı, ancak olay anında evde bulunmadıkları öğrenildi.
2 katlı ev yıkıldı
Yangının büyüklüğü ve yapının ağır hasar alması nedeniyle, olası riskleri önlemek amacıyla 2 katlı kerpiç ev kontrollü şekilde yıkıldı.
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