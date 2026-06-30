Konya’ya acı haber! Topçu Asteğmen İsmail Sarı hayatını kaybetti

Konya, görev başındaki askerinden gelen acı haberle yasa boğuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan Konyalı Topçu Asteğmen İsmail Sarı, görev yaptığı birliğinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı sağlık kuruluşunda doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖREV BAŞINDA RAHATSIZLANDI
Edinilen bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan 28. Mekanize Piyade Tümeni'nde görev yapan Topçu Asteğmen İsmail Sarı, görevi sırasında rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç asteğmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, Konya'daki ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.
NAAŞI MEMLEKETİ KONYA'YA GETİRİLDİ
Görev yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alınan İsmail Sarı'nın naaşı, defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi için memleketi Konya'ya getirildi. Ailenin evinde taziyeler kabul edilirken, yakınları ve sevenleri genç asteğmeni son yolculuğuna uğurladı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Topçu Asteğmen İsmail Sarı için bugün öğle namazının ardından Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ndeki Elvan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Genç asteğmen, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaşın katıldı.
(Meltem Aslan)