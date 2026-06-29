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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 29 Haziran 2026 Pazartesi günü vefat eden 10 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

ŞEYDA NALAN ÖZKADİF
 

KONYA
10-10-1973

MUSALLA MEZARLIĞI

HASAN KARANFİL
 

KONYA
05-01-1934

ARAPLAR MEZARLIĞI

BAYRAM ÇETİNER
 

UZUNKUYU
25-10-1963

YAZIR MEZARLIĞI

LATİFE KÜÇÜKAKKAŞ
 

BAŞKUYU
15-08-1964

YAZIR MEZARLIĞI

MUALLA AYGÜN
 

ÜSKÜDAR
25-07-1944

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ ALBAYRAK
 

SOĞUCAK
20-06-1933

HACIFETTAH MEZARLIĞI

SÜLEYMAN KOYUNCU
 

DORLA
10-12-1958

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RAHİM KÜÇÜKTOPAL
 

KONYA
20-02-1941

ARAPLAR MEZARLIĞI

CAHİDE HATAY
 

KURŞUNLU
01-04-1941

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET GÜRBÜZ
 

MERAM
02-11-1990

KARAASLAN MEZARLIĞI

 

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