Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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ŞEYDA NALAN ÖZKADİF
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HASAN KARANFİL
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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BAYRAM ÇETİNER
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UZUNKUYU
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YAZIR MEZARLIĞI
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LATİFE KÜÇÜKAKKAŞ
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BAŞKUYU
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YAZIR MEZARLIĞI
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MUALLA AYGÜN
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ÜSKÜDAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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ALİ ALBAYRAK
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SOĞUCAK
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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SÜLEYMAN KOYUNCU
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DORLA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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RAHİM KÜÇÜKTOPAL
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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CAHİDE HATAY
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KURŞUNLU
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AHMET GÜRBÜZ
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MERAM
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KARAASLAN MEZARLIĞI