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KONYA Haberleri

Konya’da korku dolu anlar! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle kurtardılar

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da korku dolu anlar! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle kurtardılar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna motosiklet çarptı. Kazada hem küçük çocuk hem de motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.

KÜÇÜK ÇOCUK VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaza, Beyşehir'in en yoğun noktalarından biri olan Antalya Caddesi üzerinde, Vuslat Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.F. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk savrularak yaralanırken, kontrolünü kaybeden motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü de yola düşerek yaralandı.

VATANDAŞIN SOĞUKKANLI MÜDAHALESİ HAYAT KURTARDI

Kazanın ardından çevrede büyük panik yaşandı. Yaralı çocuğun dilinin boğazına kaçtığını fark eden vatandaşlar yardım etmeye çalışırken, parkta torunuyla bulunan Ali Akkoca'nın zamanında yaptığı müdahale sayesinde çocuk yeniden nefes almaya başladı. Olay yerine tesadüfen gelen bir doktor da sağlık ekipleri ulaşıncaya kadar ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çocuğun yanında bekledi.

KÜÇÜK ÇOCUK TEDBİR AMAÇLI KONYA'YA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuk ile motosiklet sürücüsünü ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk tedavisi yapılan 9 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amacıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Motosiklet sürücüsünün de tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Cumali Özer)

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