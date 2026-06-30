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KONYA Haberleri

Konya’nın derinliğindeki ihtişam! Tam 2 bin metre uzunluğunda

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’nın derinliğindeki ihtişam! Tam 2 bin metre uzunluğunda
​Konya’nın Derebucak ilçesinde bulunan 19 mağaradan biri olan Balatini’yi görenler hayran kalıyor. Mağara dev travertenleri, cadı kazanları ve içerisinde bulunan eski dönemlere ait mezar kalıntılarıyla doğa ve tarih tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Balatini Mağarası, Konya'da Toros Dağlarının eteklerinde güzel bir dağ yerleşimi olan Derebucak ilçesindeki Çamlık Mahallesinde yer alıyor. Doğal güzelliği ve Karadeniz'i aratmayan atmosferiyle doğa severlerin favori noktalarından biri. 

Derebucak'ın saklı hazinesi

Uzunsu Vadisi'nin kuzeye bakan yamacında, Balat Mezrası'nın üzerinde bulunan Balatini Mağarası, Derebucak ilçe merkezine 6 kilometre, Çamlık Mahallesi'ne ise 5 kilometre mesafede yer alıyor. Bölgedeki Körükini ve Suluin mağaralarının yaklaşık 3 kilometre kuzeybatısında bulunan mağara, doğal yapısıyla öne çıkıyor.

45 metre yüksekliğinde

Konya'nın büyük mağaralarından olan Balatini Mağarası, 2 bin metre uzunluğu ve 45 metre yüksekliğindeki ihtişamıyla ziyaretçileri etkiliyor. 

Mağaranın içinden dere geçiyor 

Kireçtaşlarının zamanla çözülmesiyle oluşmuş dere yatağında Mağara içinde mevsimsel olarak su seviyesi değişen bir akarsu bulunuyor. Bu akarsu, girişten çıkışa kadar devam ediyor ve çıkış noktasında küçük bir şelaleye dönüşüyor.

Bir giriş dört çıkış bulunuyor

Balatini Mağarası'nın bir ana girişi ve dört farklı çıkışı buluuyor. Uçurumun iç cephesinde yer alan üç geniş geçitten en kolay olanı, ana nehir galerisine ulaşıyor. Bu bölüm başlangıçta yaklaşık 6 ile 8 metre genişliğinde ve 6 metre yüksekliğinde olmasıyla ziyeretçilere ferah bir geçiş imkanı sunuyor.

Jeolojik yapısıyla büyülüyor 

Balatini Mağarası üst üste bulunan iki seviyeden oluşuyor. Fosil kol, zemini tamamen mağara kili ile kaplı olan üst katta bulunuyor. Alt katta ise bir akarsuyla beraber sadece biri 5 metreden daha derin olan üç adet cadı kazanı bulunuyor. Akarsu, geçiş teknikleri ile ya da bot kullanılarak geçilebiliyor. Travertenler ve dev cadı kazanları ise mağaranın görülmeye değer güzelliklerinden.

(Berna Ata)

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