Konya’da uzun zamandır konuşuluyordu! İlçede imzalar atıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Cami ve Müftülük Hizmet Binası Projesi için önemli bir adım atıldı. Ilgın Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülecek proje kapsamında kurumlar ve hayırsever iş insanı arasında iş birliği protokolü imzalandı.
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Ilgın Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçeye kazandırılması planlanan Cami ve Hizmet Binası Projesi kapsamında Ilgın Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda önemli bir iş birliğinin hayata geçirildiği belirtildi. Projenin, Ilgın Müftülüğü, Ilgın Belediyesi ve hayırsever iş insanı Mustafa Pala'nın katkılarıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.
PROJENİN EN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
İmzalanan protokolün ardından cami ve müftülük hizmet binasının yapım çalışmalarının kısa süre içerisinde başlaması ve projenin en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.
MÜFTÜLÜKTEN TEŞEKKÜR MESAJI
Ilgın Müftülüğü, projeye destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, "Allah Teâlâ, bu hayırlı hizmette emeği ve katkısı bulunan herkesten razı olsun." ifadelerine yer verdi.
(Ali Asım Erdem)