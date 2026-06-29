Konyalı Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti!

Kıbrıs Barış Harekâtı'na 28. Tümen Tank Taburu'nda katılan Konyalı Kıbrıs Gazisi Mehmet Gür, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da ikamet eden Mehmet Gür'ün vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
Konya'da toprağa verildi
53/2 tertip olarak Kıbrıs Barış Harekâtı'nda görev yapan Gür'ün cenazesi, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü öğle namazının ardından memleketi Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi Mezarlığı'nda askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.