Konya’da lavanta günleri başlıyor! Festival tadında 3 gün sürecek

Karatay Lavanta Bahçesi 1 Temmuz’da yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 5. Karatay Lavanta Günleri ise 3-4-5 Temmuz tarihlerinde konserlerden çocuk etkinliklerine, yöresel lezzetlerden sahne gösterilerine kadar zengin içerikli programlarla gerçekleştirilecek.

Karatay Belediyesi tarafından Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde oluşturulan Karatay Lavanta Bahçesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü kapılarını yeniden ziyaretçilerine açıyor. Açıldığı günden bu yana yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve Konya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelen bahçe, bu yaz da eşsiz lavanta kokusu ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen Karatay Lavanta Bahçesi, tarımsal üretime sağladığı katkının yanı sıra oluşturulan dekoratif alanları ve doğal atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Fotoğraf çekim alanlarıyla da ilgi gören bahçe, her yıl binlerce kişiyi lavantanın eşsiz güzelliğiyle buluşturuyor.

5. GELENEKSEL KARATAY LAVANTA GÜNLERİ 3-4-5 TEMMUZ'DA

Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Geleneksel Karatay Lavanta Günleri de 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde festival coşkusuyla gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca devam edecek festivalde yerel ve ulusal lavanta üreticilerinin stantlarının yanı sıra yöresel yemek stantları da ziyaretçileri ağırlayacak. Festival boyunca çocuklara dondurma, pamuk şekeri ve mısır ikram edilirken, sahne etkinlikleri de gün boyu aralıksız devam edecek.

Konserlerden yarışmalara, tiyatro ve film gösterilerinden sihirbaz, jonklör ve palyaço gösterilerine kadar birbirinden renkli etkinlikler, festival boyunca her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar yaşatacak. Festival alanı, üç gün boyunca her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

KILCA: EMEK VARSA DEĞER DE VAR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi'nin emekle hayata geçirilen, üretime, istihdama ve şehrin tanıtımına katkı sağlayan örnek projelerden biri olduğunu belirterek, tüm vatandaşları 1 Temmuz'da açılacak Lavanta Bahçesi ile 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri'ne davet etti.

Kılca, şunları kaydetti: "Emek varsa değer de var. Moloz yığınlarıyla dolu bir alandı. Bugün ise her yıl ağırladığı yüz binlerce ziyaretçisiyle şehrimizin en önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Karatay Lavanta Bahçelerimiz; şehrimize değer katan, tanıtım yönümüzü güçlendiren, üretim, istihdam ve katma değer sağlayan her yönüyle örnek bir proje. Bahçemiz 1 Temmuz itibarıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Ardından 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 5. Geleneksel Karatay Lavanta Günleri'nde lavanta temalı stantlardan yöresel lezzetlere, çocuk oyunlarından sahne gösterilerine kadar birçok etkinlikle hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret edecek misafirlerimizi ağırlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu