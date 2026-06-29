GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,667 TL
EURO
53,193 TL
STERLİN
61,782 TL
GRAM
6.091 TL
ÇEYREK
10.041 TL
YARIM
19.991 TL
CUMHURİYET
39.879 TL
KONYA Haberleri

Konya’daki bu cadde yenileniyor! Güçlü ulaşım alt yapısı hazırlanıyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bu cadde yenileniyor! Güçlü ulaşım alt yapısı hazırlanıyor
Karatay Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla yeni sezon asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Kanal Caddesi’nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çalışmalar, Konya Şehir Hastanesi'nden Karaman Yolu'na kadar uzanan yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta gerçekleştiriliyor. Bölgenin ulaşım kalitesini artıracak çalışma ile yolun daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen asfalt çalışmaları, belirlenen program doğrultusunda etap etap devam ederken, ulaşımın aksamaması adına gerekli trafik düzenlemeleri de eş zamanlı olarak uygulanıyor. 

Karatay Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla yol ağını modernize etmeye devam ederken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

KILCA: KANAL CADDESİ YENİLENEN YÜZÜYLE UZUN YILLAR HİZMET VERECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kanal Caddesi'nde devam eden asfalt yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Caddenin uzun yıllardır yoğun kullanılan önemli ulaşım akslarından biri olduğunu belirten Kılca, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Mahallelerde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, "Şehir Hastanesi'nden Karaman Yolu'na kadar uzanan Kanal Caddemizi bu yıl yenileyerek tamamlayacağız. Önceki yıllarda KOSKİ, Telekom ve MEDAŞ gibi altyapı kuruluşlarımız bölgede çalışmalarını tamamladı. Biz de bu yıl yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Kanal Caddemizi yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi. 

Çalışmaların etaplar halinde devam ettiğini belirten Kılca, ekiplerin şu anda PMT serim çalışmalarını yürüttüğünü, kısa süre içerisinde ise asfalt serimine başlanacağını kaydetti. Kanal Caddesi'nin yeni yüzüyle uzun yıllar güvenli ve konforlu şekilde hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Kılca, "Kanal Caddemiz zamanla eskimişti. Ancak altyapı kuruluşlarımızın çalışmalarının tamamlanmasını bekliyorduk. Artık üstyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde Kanal Caddemizi tamamlayarak hizmete açacağız. Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER