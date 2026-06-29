Konya’daki bu cadde yenileniyor! Güçlü ulaşım alt yapısı hazırlanıyor

Karatay Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla yeni sezon asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Kanal Caddesi’nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çalışmalar, Konya Şehir Hastanesi'nden Karaman Yolu'na kadar uzanan yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhta gerçekleştiriliyor. Bölgenin ulaşım kalitesini artıracak çalışma ile yolun daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen asfalt çalışmaları, belirlenen program doğrultusunda etap etap devam ederken, ulaşımın aksamaması adına gerekli trafik düzenlemeleri de eş zamanlı olarak uygulanıyor.

Karatay Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla yol ağını modernize etmeye devam ederken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

KILCA: KANAL CADDESİ YENİLENEN YÜZÜYLE UZUN YILLAR HİZMET VERECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kanal Caddesi'nde devam eden asfalt yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Caddenin uzun yıllardır yoğun kullanılan önemli ulaşım akslarından biri olduğunu belirten Kılca, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Mahallelerde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, "Şehir Hastanesi'nden Karaman Yolu'na kadar uzanan Kanal Caddemizi bu yıl yenileyerek tamamlayacağız. Önceki yıllarda KOSKİ, Telekom ve MEDAŞ gibi altyapı kuruluşlarımız bölgede çalışmalarını tamamladı. Biz de bu yıl yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Kanal Caddemizi yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Çalışmaların etaplar halinde devam ettiğini belirten Kılca, ekiplerin şu anda PMT serim çalışmalarını yürüttüğünü, kısa süre içerisinde ise asfalt serimine başlanacağını kaydetti. Kanal Caddesi'nin yeni yüzüyle uzun yıllar güvenli ve konforlu şekilde hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Kılca, "Kanal Caddemiz zamanla eskimişti. Ancak altyapı kuruluşlarımızın çalışmalarının tamamlanmasını bekliyorduk. Artık üstyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde Kanal Caddemizi tamamlayarak hizmete açacağız. Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu