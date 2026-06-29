Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni tedbir alındı: Genelge yayımlandı

Trafik kazası sonrasında vekalet alarak iş takibi yapıp yüksek komisyon alan kişi ve kurumlar Genelge’yle iş yapamaz hale getirildi.

Trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi ve tazminat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı bir şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan eylem planı çerçevesinde yapısal reformlar kararlılıkla hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda; eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasar ile birlikte hesaplanarak ödenmesi şeklinde yakın zamanda üç önemli değişikliğe gidilmişti.

EYLEM PLANININ DÖRDÜNCÜ AŞAMASI DEVREYE GİRDİ

Bu defa, eylem planının dördüncü aşamasında; Kanuna aykırı olarak hasar aracılığı faaliyetinde bulunan ve bu yolla vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren illegal yapıların engellenmesine yönelik yeni bir Genelge yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle, söz konusu yapılara yönelik gerekli adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanması suretiyle hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması amaçlanıyor.

BEŞİNCİ AŞAMA DA DEVREYE ALINACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, eylem planının beşinci aşamasında ise vatandaşların kaza ihbarını tek bir merkeze kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak amacıyla, tüm sigorta şirketlerinin entegre olacağı "Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM)” yakın tarihte devreye alacak.

SEDDK, sigorta hasar tazmin süreçlerini basitleştirerek işlem yükünü azaltıp işlem hızını artıran düzenlemelere devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi