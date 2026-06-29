Golda Gıda’dan yatırım hamlesi: Halka arz geliri kapasite artışında kullanılacak

Gıda sektöründe 30 yıllık deneyimiyle öne çıkan Golda Gıda, yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı, 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Pay başına sabit fiyat 9,20 TL olarak belirlenirken, yatırımcılar halka arza GOLDA koduyla katılabilecek.

Anadolu'nun üretim gücünü temsil eden Golda Gıda, halka arz sürecine hazırlanıyor. Şirketin halka arzı, Gedik Yatırım ve Misyon Yatırım Bankası'nın liderliğinde gerçekleştirilecek. Elde edilecek gelirin, üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.

Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, halka arzın şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda büyüme ivmesini sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 805 milyon TL

Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye yükseltilecek. Bu çerçevede sermaye artırımı yoluyla 50 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Ayrıca mevcut ortakların sahip olduğu 37 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli pay da ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek.

Böylece toplamda 87 milyon 499 bin 998 TL nominal değerli pay satışa çıkarılmış olacak. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 35'e ulaşması, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 804 milyon 999 bin 982 TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Katılım endeksi kriterlerine uygun olan Golda Gıda paylarının, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

Kaynak yatırım ve işletme sermayesinde değerlendirilecek

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 50 ila 60'lık bölümünü kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımlarına ayırmayı hedefliyor. Kalan yüzde 40 ila 50'lik kısmın ise işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılması öngörülüyor.

"Halka arz büyüme ivmemizi hızlandıracak"

Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, şirketin 1996 yılından bu yana kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Golda Gıda olarak, 1996 yılından bu yana kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışımız ve Avrupa standartlarındaki tesislerimizle gıda sektöründe güçlü bir konuma ulaştık. Bugün Karaman Kazımkarabekir'de bulunan 1 milyon 78 bin metrekarelik entegre üretim alanımızda makarna, un, bakliyat, irmik ve bisküvi üretimi gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyoruz. Ürünlerimizi 6 kıtada 60'tan fazla ülkeye ulaştırarak ülkemizin ihracat performansını destekliyoruz. Ciromuzun yarıdan fazlasını makarna satışları oluştururken, toplam ihracatımız içinde makarna yüzde 76 pay ile öne çıkıyor. Halka arzı, şirketimizin yurt içi ve yurt dışındaki büyüme hedeflerini destekleyecek önemli bir stratejik adım olarak görüyoruz. Halka arzın sağlayacağı kurumsal dönüşümle birlikte şirketimizin bilinirliğini artırmayı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizi daha da güçlendirerek kurumsal yapımızı ileri taşımayı hedefliyoruz."

Halka arz geliri yatırımlara aktarılacak

Halka arzdan sağlanacak kaynağın kullanım planına ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, elde edilecek gelirin büyük bölümünün şirketin faaliyetlerini sürdürülebilir ve kârlı bir şekilde büyütmeye yönelik yatırım ve finansman ihtiyaçlarında değerlendirileceğini ifade etti.

Doğan, "Gelirin yüzde 50-60'lık kısmını makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarımıza yönelik kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımlarına ayıracağız. Kalan yüzde 40-50'lik bölümü ise un, makarna, irmik ve bakliyat üretiminde kullanılacak hammadde alımları kapsamında işletme sermayemizin güçlendirilmesinde değerlendireceğiz. Hedefimiz, Anadolu buğdayının kalitesini ve lezzetini yeni yatırımlarımızın desteğiyle daha geniş pazarlara ulaştırmak, yurt içi ve yurt dışındaki etkinliğimizi artırarak gıda sektörünün önde gelen kuruluşları arasındaki güçlü konumumuzu daha da pekiştirmek” dedi.

Brüt kar yüzde 10 arttı

Şirketin gıda sektöründeki performansının finansal göstergelere de yansıdığını belirten Fatih Doğan, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri de paylaştı.

Doğan, sektör genelinde küresel ölçekte yaşanan zorlu piyasa koşullarına rağmen operasyonel verimliliği korumaya ve üretim gücünü sürdürülebilir şekilde geliştirmeye odaklandıklarını ifade ederek, "Brüt kârlılık marjımızı istikrarlı seviyelerde tutarken, 2026 yılının ilk çeyreğinde hem satışlarımızda hem de operasyonel kârlılığımızda iyileşme kaydettik. Söz konusu dönemde hasılatımız 685 milyon 467 bin TL olarak gerçekleşti. Özkaynaklarımız 3,9 milyar TL'ye ulaşırken, şirketimizin brüt kârı 2026 ilk çeyrek sonunda 2025 aynı döneme göre yüzde 10 oranında artışla 90 milyon 945 bin TL'ye yükseldi. Brüt kâr marjımız ise yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde halka arzdan elde edeceğimiz kaynakla gerçekleştireceğimiz kapasite artırımı, modernizasyon ve verimlilik yatırımlarıyla büyümemizi desteklemeyi, rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik yatırımlarıyla geleceğe hazırlanıyor

Golda Gıda'nın sürdürülebilirliği uzun vadeli büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü belirten Doğan, şirketin çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalarına da dikkat çekti.

Doğan, "Sıfır Atık Belgemiz, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikamız, kojenerasyon tesisimiz ve 1,8 MW kurulu güce sahip güneş enerji santralimizle enerji verimliliğini ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen önemli adımlar attık. Bu yatırımlar sayesinde hem kaynak kullanımında verimliliği artırıyor hem de çevresel etkilerimizi azaltıyoruz. Bununla birlikte verimlilik ve kapasite artışını desteklemek, yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi ileri taşımak amacıyla yenilenebilir enerji alanında ilave güneş enerji santrali ve enerji depolama yatırımlarını da değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir üretim anlayışımız doğrultusunda çevreye ve topluma değer yaratan uygulamalarımızı geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Golda Gıda hakkında

1996 yılında kurulan Golda Gıda, un, irmik, makarna, bisküvi, gofret ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra bu ürünlere ait yan mamullerin üretimi, ticareti, ithalatı ve ihracatını gerçekleştiriyor. Şirket ayrıca çeşitli bakkaliye ürünlerinin toptan ve perakende satış faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bera Holding çatısı altında faaliyet gösteren Golda Gıda'nın genel merkezi Konya'da yer alırken, yönetim organizasyonu Konya ve Karaman'da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Üretimini Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde bulunan 1 milyon 78 bin metrekarelik arazi üzerinde, 76 bin 82 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde gerçekleştiren şirket, ihracat faaliyetleriyle de Türkiye ekonomisine katkı sunuyor.

31 Mart 2026 tarihi itibarıyla şirket ihracatının yaklaşık yüzde 76'sını makarna ürünleri oluştururken, aynı dönem itibarıyla Golda Gıda toplam 336 kişiye istihdam sağlıyor.

(Bekir Turan)