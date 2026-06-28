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100. Gazi Koşusu’nu Bay Nalçakan kazandı

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100. Gazi Koşusu’nu Bay Nalçakan kazandı
At yarışlarında 100. Gazi Koşusu’nu Emrah Nalçakan’ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş’ın yaptığı “Bay Nalçakan“ isimli safkan kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

Gazi Koşusu'nun 100. şampiyonunun belirlendiği koşuda 22 safkan piste çıktı.

Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşuldu ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele etti.

Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Bay Nalçakan" isimli safkan kazandı.

HALİS KARATAŞ, 7. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ünlü jokey Halis Karataş'ın daha önce 6 şampiyonluğu bulunuyordu.

Karataş, rekor kırdığı 'Bold Pilot'un (1996) yanı sıra, 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli taylarla bu önemli yarışı kazanmıştı.

Karataş, 100. Gazi Koşusu'nda 'Bay Nalçakan' isimli safkan ile bir kez daha şampiyon oldu.

DAĞITILACAK ÖDÜLLER

Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi.

Yarışta ikinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL ve beşinciye ise 2 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü (50.000.000 TL), kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin TL'lik bir ikramiye kazanmış olacak.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin TL'ye ulaşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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