Konya’da ehliyetsiz çocuk sürücü 2’si çocuk 5 kişiyi yaraladı
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Konya’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaçan ehliyetsiz çocuk sürücü olay yerine geri döndü.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Karamanoğlu Kasımbey Sokak ile Lakaplı Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (16) idaresindeki 42 LZ 054 plakalı Tofaş marka otomobil Lakaplı Sokak'tan hızlı çıktığı sırada Karamanoğlu Kasımbey Sokak'tan gelen F.D. idaresindeki 70 DD 258 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil bahçe duvarına çarparken, F.D. idaresindeki otomobil Kiraz Sokak yönüne doğru savruldu. Kaza sonrasında ehliyeti bulunmayan ve yaralanan E.Y. ile otomobildeki arkadaşı olay yerinden kaçtı.
F.D. ile araçta yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan ehliyetsiz sürücü E.Y. ve arkadaşı da bir süre sonra olay yerine tekrar gelirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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