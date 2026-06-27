Konya merkezli ehliyet sınavı operasyonunda gözaltı sayısı 165’e yükseldi

Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı arttı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 262 şüpheliden 165’i yakalandı.
Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Konya ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptığı belirlenen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adaylara teknik ekipman yerleştirerek kopya çektirdiler
Yapılan çalışmalarda, örgüt üyelerinin yazılı sürücü belgesi sınavlarına giren adayların üzerlerine gizli teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle sınavlarda haksız kazanç sağladığı belirlendi.
165 şüpheli yakalandı, operasyon sürüyor
Konya Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda başlatılan operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 262 şüpheliden 165'i gözaltına alındı. Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları ve operasyonun 24 ilde eş zamanlı olarak devam ettiği öğrenildi.
Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
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