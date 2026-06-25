Konya’nın bu ilçesinde biçerdöverle hububat hasadı ücretleri belli oldu

Kulu Ziraat Odası Başkanlığı, 2026 yılı hububat hasat sezonunda biçerdöver ile yapılacak arpa, buğday, nohut ve mercimek hasat hizmetlerinin ücretlerini açıkladı.
Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk Başkanlığında ve yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, ilçede 2026 yılı biçerdöverle hububat hasat fiyatı dekar başına tavsiye niteliğinde belirlendi.
Kulu Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2026 Yılı Biçerdöverle Hububat Hasat Fiyatı, 24/06/2026 tarihli odamız yönetim kurulu toplantısında tavsiye niteliğinde olmak üzere belirlenmiştir. Üreticilerimize ve biçerdöver sahiplerine hayırlı olmasını dileriz."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”