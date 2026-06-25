Konya’nın bu ilçesi 100. yaşını kutluyor! Başkandan mesaj geldi

Konya’nın Çumra ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Aydın, ilçenin ilçe statüsüne kavuşmasının 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çumra’nın köklü tarihine ve kültürel mirasına dikkat çekti. Çatalhöyük’ten Osmanlı dönemindeki önemli yatırımlara kadar ilçenin gelişim sürecine değinen Aydın, Çumra’nın tarım, üretim ve kalkınmadaki güçlü konumunu vurgulayarak, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.

Çumra'nın 26 Haziran 1926 tarihinde ilçe statüsüne kavuşmasının 100. yılı dolayısıyla Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Aydın, Çumra'nın yalnızca bir ilçe değil, kökleri insanlık tarihinin en eski medeniyetlerine uzanan önemli bir yerleşim merkezi olduğuna dikkat çekti.

Mesajında Çumra'nın tarihî ve kültürel mirasına vurgu yapan Başkan Aydın, ilçenin sınırları içerisinde yer alan Çatalhöyük'ün insanlık tarihinin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Başkan Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın bilinen ilk şehirleşme örneklerinden biri kabul edilen Çatalhöyük, binlerce yıl önce bu topraklarda insanların birlikte yaşamayı, üretmeyi ve medeniyet kurmayı başardığının en güçlü göstergesidir. Çumra, sadece bir ilçe değil; insanlık tarihinin ilk şehirlerinden birinin mirasçısıdır.

Yakın tarihimize baktığımızda ise Çumra'nın gelişiminde Osmanlı Devleti'nin son döneminde hayata geçirilen büyük vizyon projelerinin önemli bir yeri vardır. Cennet Mekân Sultan II. Abdülhamid Han'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Haydarpaşa-Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında ilçemizin bulunduğu noktaya kurulan istasyon, Çumra'nın ilk yapısı olmuş ve bölgenin gelişimine yön vermiştir.

Yine Çarşamba Kanalı'nın açılması, bataklık alanların ıslah edilmesi ve Konya Ovası'nı suyla buluşturan sulama tesislerinin inşa edilmesiyle birlikte bu topraklar üretimin ve bereketin merkezi hâline gelmiştir. Bugün Çumra'nın tarımdaki gücünün temelinde, o günlerin ileri görüşlü yatırımları ve bu topraklara emek veren insanların alın teri bulunmaktadır.

Bir asır boyunca çiftçimizin emeğiyle, esnafımızın gayretiyle, gençlerimizin umuduyla ve vatandaşlarımızın birlik ruhuyla büyüyen Çumra; bugün Türkiye'nin üretim gücüne katkı sunan, gelişen ve geleceğe güvenle bakan bir ilçe konumundadır.

Bizler geçmişimizin mirasına sahip çıkarken, gelecek nesillere daha güçlü bir Çumra bırakmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Hedefimiz; tarımda, eğitimde, kültürde, sosyal hayatta ve teknolojide daha ileri bir Çumra'yı hep birlikte inşa etmektir.

Bu anlamlı yılda, ilçemizin bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm devlet büyüklerimizi, yöneticilerimizi, çiftçilerimizi, işçilerimizi, esnaflarımızı ve kıymetli hemşehrilerimizi şükranla anıyorum.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Çumra'mıızn ilçe oluşunun 100. yılı kutlu olsun. Geçmişinden güç alan, geleceğe umutla bakan Çumra'mızın nice yüzyıllara ulaşmasını temenni ediyor; hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

(Ali Asım Erdem)