Konya’da bu cadde ve sokaklar kapatılıyor! Saat verildi

Konya'da düzenlenecek Uluslararası Gran Fondo Konya 2026 Bisiklet Yarışı nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü kent genelinde çok sayıda cadde ve sokak geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Sporcuların güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında yollar, 07.00 ile 12.30 saatleri arasında kapalı olacak.
UZUN VE KISA PARKURDA ÇOK SAYIDA GÜZERGAH ETKİLENECEK
Yarış organizasyonu kapsamında hem uzun hem de kısa parkur güzergâhlarında bulunan birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.
Uzun parkur kapsamında;
Yeni Meram Caddesi, Gazze Caddesi, Muhlis Koner Caddesi, Mevlana Caddesi, Belh Caddesi, Kaygusuz Baba Caddesi, Abdülhamid Han Caddesi, Ediboğlu Caddesi, Ahmet Yesevi Caddesi, Ayvalı Sokak, Sudurağı Sokak, Baraj Caddesi, Saray Caddesi, Köyceğiz Caddesi, Kayışdağ Sokak, Dutlu Caddesi, Çeçenistan Caddesi, Ferit Paşa Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi, Yeni İstanbul Caddesi, Akıncılar Caddesi, Gülümser Sokak, Kaletaş Caddesi, İsmail Kaya Caddesi, Bağ Yolu Sokak, Sille Caddesi, 16462 Sokak, Afyon-Konya Yolu, Köyceğiz Sokak, Antalya Çevre Yolu Caddesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Atatürk Caddesi, Fetih Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, Yeni Sille Caddesi, Kerem Sokak, Ramazanoğlu Sokak, Korcan Caddesi, Darıbeka Sokak, Hükümet Caddesi, 16353 Sokak, Antalya-Konya Yolu ve Dere Caddesi yer alıyor.
Kısa parkurda ise Belh Caddesi, Baraj Caddesi, Saray Caddesi, Hükümet Caddesi ve 16353 Sokak dışında kalan güzergâhlar yarış süresince trafiğe kapalı olacak.
YOLLAR KADEMELİ OLARAK AÇILACAK
Yetkililer, yarışın ilerleyişine bağlı olarak kapatılan yolların etap etap yeniden araç trafiğine açılacağını belirtti. Trafik akışı, organizasyonun tamamlanma durumuna göre kontrollü şekilde normale döndürülecek.
SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI
Sürücülerin yarış saatleri boyunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve görevli ekiplerin yönlendirmelerine uymaları istendi. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yolculuklarını planlarken geçici trafik düzenlemesini dikkate almaları gerektiğini vurguladı.
(Meltem Aslan)