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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 24 Haziran 2026 Çarşamba günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MUSA SARIKIR
 

ALAN
01-01-1950

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET TEKELİ
 

TEKKE
08-04-1947

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HASAN ERİKLİ
 

SİLLE
10-02-1963

SİLLE MEZARLIĞI

LEYLA BAYATLI
 

ATLANTI
25-12-1950

ARAPLAR MEZARLIĞI

HEDİYE ALTUN
 

KAYACILAR
07-03-1942

SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI

ZELİHA ÜNLEN
 

HUĞLU
01-01-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

EMİNE DAĞLIKOCA
 

KONYA
18-02-1929

ÜÇLER MEZARLIĞI

FATMA YAMAN
 

KONYA
01-12-1936

ÜÇLER MEZARLIĞI

FEHİME UYANIK
 

AVDAN
26-05-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

DİLBER EFE
 

EŞMEKAYA
01-01-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

GÜLPERİ DEMİRCİ
 

HATUNSARAY
10-01-1964

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AYŞE YILMAZ
 

KONYA
21-01-1974

ARAPLAR MEZARLIĞI

KEMAL ERDENER
 

KONYA
28-06-1944

HACIFETTAH MEZARLIĞI

İBRAHİM CEYLAN
 

TEKKE
14-01-1947

YAZIR MEZARLIĞI

 

 

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