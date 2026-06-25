Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 202 personel alacak!

Programa katılmak isteyen adaylar, 25 Haziran 2026 – 29 Haziran 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Program kapsamında katılımcılar, belirlenen süre boyunca çeşitli görevlerde istihdam edilerek iş deneyimi kazanma fırsatı elde edecek.
İşte program takvimi
Program Başlangıç Tarihi: 06 Temmuz 2026
Program Bitiş Tarihi: 30 Eylül 2026
Kontenjan: 202 kişi
Yetkililer, başvuru şartları ve detaylı bilgilere İŞKUR kanalları üzerinden ulaşılabileceğini belirtti. Programa yoğun ilgi beklenirken, başvuru yapmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihini kaçırmamaları gerektiği hatırlatıldı.
(Berna Ata)