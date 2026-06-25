Konya’da 32. dönem polis memuru adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 32. Dönem Polis Memuru adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Ereğli Kaymakamı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve polis memuru adaylarının aileleri katıldı.

"Konya, adalet ve huzurun payitahtı olmuştur"

Törende konuşan Valimiz İbrahim Akın, mezuniyet merasiminin yalnızca bir eğitim döneminin tamamlanması değil, aynı zamanda "Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için canını dişine takmaya hazır 169 genç kahramanımızın şanlı Türk Polis Teşkilatımıza katılmasına şahitlik ettiğimiz özel bir merasim” olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Konya'nın köklü devlet ve medeniyet geleneğine vurgu yapan Vali Akın, "Tarih boyunca adaletin, huzurun ve hoşgörünün payitahtı olmuş Konya'mız, kadim medeniyet havzamız içinde Selçuklu'nun adalet ve nizam anlayışıyla yoğrulurken hem coğrafi bir merkez hem de emniyetin, asayişin ve köklü devlet geleneğinin asırlık abidesi olmuştur.” ifadelerini kullandı.

"Vatan sevgisini ruhlarına nakşettiler"

Genç polis memurlarına seslenen Vali Akın, tamamlanan eğitim sürecinin meslek hayatlarının ilk önemli aşaması olduğunu belirterek, "Görev yapacağınız her bir köşede, suç ve suçluyla mücadele ederken temel insan haklarını koruyacak, hukukun üstünlüğünü esas alacak, mesleğinizin icap ettirdiği asil duruşu ve yüksek disiplini her şartta muhafaza edeceksiniz. Buna mukabil karşınıza çıkacak her türlü şer odağına karşı millî iradeyi ve nizamı savunmakta mahir birer asayiş muhafızı olacaksınız inşallah.” dedi.

Ailelere de hitap eden Vali Akın, "Evlatlarınızı büyük bir emek, sabır ve fedakârlıkla büyüterek bu şerefli mesleğe, devletimizin ve milletimizin hizmetine uğurladınız.” diyerek ailelerin duyduğu gururun her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Genç polis memurlarının eğitim sürecinde yalnızca teorik ve hukuki bilgiler edinmediğinibelirten Vali Akın, "Vatan ve millet sevgisini, bayrak şuurunu da birer şeref nişanesi olarak ruhlarına nakşetmişlerdir.” ifadelerini kullandı.

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 24 haftalık yoğun ve disiplinli eğitim sürecini başarıyla tamamlayan polis memurlarını tebrik eden Vali Akın, "Ülkemizin dört bir yanında göreve başlayacak olan siz değerli polis kardeşlerimize meslek hayatınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Vali Akın konuşmasının sonunda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm mezunları ve ailelerini tebrik ederek, eğitim sürecinde emeği geçen öğreticilere ve POMEM Müdürlüğüne teşekkür etti.

Program, mezun polis memurlarının yemin töreni ve kep atma merasiminin ardından sona erdi.

(Bekir Turan)