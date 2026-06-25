GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,506 TL
EURO
52,744 TL
STERLİN
61,281 TL
GRAM
6.015 TL
ÇEYREK
9.934 TL
YARIM
19.741 TL
CUMHURİYET
39.379 TL
KONYA Haberleri

Konya’da muhtardan anlamlı proje: Türk bayrağı aşkı mahalleyi sardı

Konya’da muhtardan anlamlı proje: Türk bayrağı aşkı mahalleyi sardı
​Konya’nın Taşkent ilçesine bağlı Afşar Tepecik Mahallesi’nin muhtarı İlyas Bingül, mahalledeki evlerin duvarlarını kalp şeklinde çizdiği Türk bayrağıyla süslüyor.

İlçeye 10 kilometre uzakta, Afşar Hadimi Barajı kıyısındaki mahallede 13 yıldır muhtarlık yapan Bingül, mahalleyi çevreleyen dağlara bayrak direkleri dikerek, mahalleyi bayraklarla donatmaya başladı.

Vatandaşların da desteğiyle baraj çevresine bayraklı kameriyeler yerleştiren Bingül, evlerin dış cephelerine kalp şeklinde Türk bayrakları çiziyor.

"Sırayla hepsine yapacağız"

İlyas Bingül, hayatının her alanında Türk bayrağı görmeyi çok sevdiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce kendi evinin duvarına kalp şeklinde Türk bayrağı çizdiğini anlatan Bingül, herkes gibi kendisinde de bayrak sevdası olduğunu dile getirdi.

Bingül, bu sevdasının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Kendimi bildim bileli ay yıldız sevdam var. Çay kaşığından tutun, arabama kadar her yerde, her şeyimde bir ay yıldız var." dedi.
Yıllardır mahalleyi Türk bayrağıyla donatmayı düşündüğünü belirten Bingül, geçen yıl evlerin duvarlarına ay yıldız çizmeye başlayarak harekete geçtiğini ifade etti.

Bingül, kalp şeklinde bir şablon yaptırdığını söyleyerek, "Hayırseverler boya alımında yardımcı oluyor. Biz de elimizden geldiğince her eve Türk bayrağı çiziyoruz. 500 hanemiz var, 500 hanenin tamamına yapacağız. 'Benim eve niye yapılmadı?' diye mahalle sakinleri de sık sık telefon açıyor. Onlar da istiyor. Sırayla hepsine yapacağız." şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar yaklaşık 200 eve Türk bayrağı çizdiğini aktaran Bingül, başta kendi oğlu olmak üzere mahallenin gençlerinin de kendisine yardımcı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER