MEGA Yaz Okulu ve Atölyelerinde kayıtlar başlıyor

Meram Belediyesinin yeni nesil eğitim vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Meram Gelişim Akademisi kapsamında düzenlenen MEGA Yaz Okulu'nda yeni dönem kayıtları 26 Haziran'da başlıyor. Çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde değerlendirmesini hedefleyen programın kayıtları 4 Temmuz'a kadar meramgelisim.com internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Meram Belediyesi tarafından yürütülen MEGA (Meram Gelişim Akademisi) Yaz Okulu, 26 Haziran itibarıyla kayıt almaya başlıyor. Başvurular 4 Temmuz'a kadar devam edecek. Eğitimler ise 7 Temmuz'da başlayarak 30 Ağustos'a kadar sürecek. Eğitimlere katılmak isteyenler meramgelisim.com internet adresi üzerinden kayıtlarını yapabilecekler.

BRANŞ ÇEŞİTLİLİĞİYLE GELECEĞE HAZIR NESİLLER

MEGA Yaz Okulu bu yıl iki ayrı eğitim modelinden oluşuyor. İlk modelde atölyelerin yer aldığı branş eğitimleri bulunuyor. Gençlerin zihinsel, bedensel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu atölyelerde oldukça zengin bir branş çeşitliliği sunuluyor. Öğrenciler; Piyano, Şan, Gitar, Drama gibi sanat derslerinden Robotik Kodlama ve 3D tasarım gibi teknoloji alanlarına, Etkili Hızlı Okuma, Havacılık ve e-spor gibi birçok farklı alanda eğitim alarak hem yeteneklerini keşfetme hem de geliştirme fırsatı yakalayacak. Program, yalnızca akademik değil aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimi de destekleyen yapısıyla öne çıkıyor. Çocuklar, interaktif yöntemlerle desteklenen derslerde öğrenmeyi deneyime dönüştürerek sürece aktif şekilde katılıyor.

İKİ FARKLI EĞİTİM MODELİYLE YOĞUN VE ETKİLİ ÖĞRENME

İkinci model ise daha yoğun ve akademik bir program olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin öğrenme dinamiklerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla tasarlanan ve daha önce kayıtları başlayan bu özel programda da kayıtlar 4 Temmuz'a kadar devam edecek. Dersler, haftada 2 gün ve günde 6 saatlik kesintisiz oturumlar halinde gerçekleştirilecek. Eğitim süreci 13.00 ile 19.00 saatleri arasında yürütülüyor. 8-10 ve 11-12 yaş gruplarına yönelik olarak planlanan bu program, çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak şekilde titizlikle kurgulandı. Bilginin deneyime dönüştüğü bu sistemde, öğrencilerin ilgisini canlı tutacak interaktif öğretim yöntemleri uygulanacak ve öğrencilere Cebir, Yazılım, P4C, Görsel Sanatlar, Uzay ve Havacılık, Drama, Akıl ve Zeka Oyunları, İngilizce, Bilim ve Fen, Gitar ve e-spor eğitimleri verilecek.

BAŞKAN KAVUŞ; "MEGA YAZ OKULU, GENÇLERİN GELECEĞİNE KATKI SUNAN BİR EĞİTİM MODELİDİR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, MEGA Yaz Okulu'nun çocukların geleceğine önemli katkılar sunduğunun altını çizerek öğrenci ve ailelere çağrıda bulundu. Yaz okulunun çocukların yeteneklerini keşfettikleri ve kendilerini geliştirdikleri önemli bir fırsat alanı olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli, üretken ve nitelikli bir şekilde geçirmeleri bizim için büyük önem taşıyor. MEGA Yaz Okulu ile onların hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Yazılım, sanat, spor ve bilim gibi birçok alanda sunulan eğitimler, çocuklarımızın geleceğine yön verecek beceriler kazanmalarına imkân sağlıyor. Tüm öğrencilerimizi ve ailelerini bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyor, kayıtlarını bir an önce yaptırmalarını tavsiye ediyorum.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu