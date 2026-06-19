Karatay’da 8 bin 100 öğrenci trafik eğitimi aldı

Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda 2025-2026 eğitim döneminde 59 ilkokuldan 8 bin 100 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimlerin son dersine Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da katıldı.

Karatay Belediyesi tarafından Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Trafikte Değerler ve Kurallar Eğitimleri” 2025-2026 eğitim öğretim döneminde başarıyla tamamlandı.

Karatay Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen kapanış programına; Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Kelekçi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Hasan Kılca ve protokol üyeleri, eğitimlerin son uygulama çalışmalarını yerinde inceleyerek öğrencilerle bir araya geldi.

59 OKULDAN 8100 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALDI

2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilçedeki 59 ilkokuldan 8 bin 100 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilen eğitimlerde, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman personeller tarafından; trafik kurallarına uygun sürüş, durma ve park etme, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi ile trafik ışıklarında sürücü ve yaya davranışları gibi temel trafik güvenliği konuları işlendi.

Öğrenciler yıl boyunca akülü araçlarla oluşturulan trafik parkurunda öğrendiklerini uygulama imkanı buldu. Karatay Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle Trafik Eğitim Parkı'na ulaştırılan öğrencilere ayrıca not defteri, boyama kitabı, anahtarlık, katılım belgesi ve çantadan oluşan çeşitli hediyeler takdim edildi.



KILCA: ÇOCUKLARIMIZ TRAFİK GÖNÜLLÜSÜ OLARAK YETİŞİYOR

Kapanış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların küçük yaşlarda trafik bilinci kazanmasının önemine dikkat çekti.

Hasan Kılca, "Trafik Eğitim Parkımızdaki eğitimleri tamamladık. Konya İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte çocuklarımıza trafik eğitimi veriyoruz. Bu yıl içerisinde 59 okulumuzdan toplam 8 bin 100 öğrencimize ulaştık. 4. sınıfta eğitim gören tüm öğrencilerimizi Trafik Eğitim Parkı'nda ağırlayarak hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle trafik bilincinin kazanılması noktasında gerekli destekleri verdik.” dedi.

Çocukların eğitim sürecinde hem öğrendiğini hem de deneyim kazandığını ifade eden Hasan Kılca, "Çocuklarımız burada uygulamalı eğitimlere katılıyor ve hepsi birer trafik gönüllüsü oluyor. Hedefimiz çocuklarımızın trafik bilinci kazanması, trafikte sağlıklı ve güvenli bir şekilde hareket etmeyi daha erken yaşlarda öğrenmesidir. Eğitimlere katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl da eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu eğitimlerde bize destek veren tüm kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu