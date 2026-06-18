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KONYA Haberleri

Konya’da görev yapan sınıf öğretmeni hayatını kaybetti!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da görev yapan sınıf öğretmeni hayatını kaybetti!

Karatay Cengiz Topel İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Rasim Çakın hayatını kaybetti.

Kansere yenik düştü!

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Bayramdüğün Köyü nüfusuna bağlı olan öğretmen Çakın, bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti.

Birçok öğrenci yetiştirdi

Meslek hayatı boyunca çeşitli eğitim kurumlarında görev yapmış ve eğitim hayatı boyunca birçok öğrenci yetiştiren Çakın'ın vefatı, ailesi ve eğitim camiasında derin üzüntüye neden oldu. Çakın, öğrencileri ve meslektaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak tanınıyordu.

Konya MEM'den Taziye Mesajı

Rasim Çakın'ın vefatının ardından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Karatay Cengiz Topel İlkokulu sınıf öğretmeni Rasim Çakın vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Evli ve 3 çocuk babası olan Rasim Çakın'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Konya'da bulunan Aliyenler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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