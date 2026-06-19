Konyaspor’da kombine heyecanı başladı! Bazı tribünler satışa kapalı olacak

Konyaspor, 2026-2027 sezonu kombine bilet satış takvimini ve fiyatlarını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpte ön satışlar 29 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Genel satışlar ise 8 Temmuz Çarşamba günü taraftarlarla buluşacak.
ÖN SATIŞ VE GENEL SATIŞ TAKVİMİ AÇIKLANDI
Kulüpten yapılan duyuruya göre kombine ön satış dönemi 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Genel satışlar ise 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla açılacak.
Kombine biletler yalnızca Konyaspor Passolig kartı sahibi taraftarlara satılacak.
BAZI TRİBÜNLER SATIŞA KAPALI OLACAK
2026-2027 sezonunda Batı Üst VIP, Batı Üst, Kuzey Üst ve Güney Üst tribünlerinde kombine satışı yapılmayacak.
Kulüp, satışa açılacak tribünlerdeki fiyatları da kamuoyuyla paylaştı.
İŞTE 2026-2027 SEZONU KOMBİNE FİYATLARI
Batı Alt Tribünü
B-F Blok: 30.000 TL
A-G Blok: 20.000 TL
Atiker Doğu Alt Tribünü
D Blok: 15.000 TL
C-E Blok: 12.000 TL
B-F Blok: 10.000 TL
A-G Blok: 10.000 TL
Atiker Doğu Üst Tribünü
D Blok: 9.000 TL
C-E Blok: 9.000 TL
Kale Arkaları Alt Tribünü
Tüm bloklar: 5.000 TL
SADAKAT PUANI SİSTEMİ DEVAM EDİYOR
Konyaspor'un taraftar sadakat puanı uygulaması yeni sezonda da sürecek. Her iç saha maçı 3 puan üzerinden değerlendirilecek. Ancak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmaları puanlamaya dahil edilmeyecek.
Toplam 42 puan üzerinden işleyecek sistemde tüm iç saha maçlarına katılan taraftarlar, bir sonraki sezon kombine yenilemelerinde yüzde 40 indirim hakkı kazanacak.
30-39 puan toplayan taraftarlar yüzde 20, 21-27 puan arasında puan alan taraftarlar ise yüzde 15 indirimden yararlanabilecek. 21 puanın altında kalan taraftarlara ise indirim uygulanmayacak.
İNDİRİMLER VE TRANSFER KURALLARI NETLEŞTİ
2025-2026 sezonunda sadakat puanı sayesinde indirim hakkı kazanan taraftarlar, 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında passo.com.tr, Passo uygulaması ve Passolig gişelerinden indirimli kombinelerini satın alabilecek.
Öte yandan 65 yaş ve üzeri taraftarlar ile kadın taraftarlara yüzde 15 kombine indirimi uygulanacak. Bu indirimli kombineler yalnızca stadyum Passolig gişelerinden temin edilebilecek ve sezon boyunca transfere kapalı olacak.
Kombine biletlerde transfer hakkı en fazla 3 kez kullanılabilecek. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında bilet transferine izin verilmeyecek.
Konyaspor, 2026-2027 sezonu kombinelerinin Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olmayacağını da duyurdu.
(Meltem Aslan)