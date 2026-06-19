GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,430 TL
EURO
53,150 TL
STERLİN
61,515 TL
GRAM
6.280 TL
ÇEYREK
10.366 TL
YARIM
20.580 TL
CUMHURİYET
40.991 TL
SPOR Haberleri

Konyaspor’da kombine heyecanı başladı! Bazı tribünler satışa kapalı olacak

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’da kombine heyecanı başladı! Bazı tribünler satışa kapalı olacak

Konyaspor, 2026-2027 sezonu kombine bilet satış takvimini ve fiyatlarını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpte ön satışlar 29 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Genel satışlar ise 8 Temmuz Çarşamba günü taraftarlarla buluşacak.

ÖN SATIŞ VE GENEL SATIŞ TAKVİMİ AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan duyuruya göre kombine ön satış dönemi 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Genel satışlar ise 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla açılacak.

Kombine biletler yalnızca Konyaspor Passolig kartı sahibi taraftarlara satılacak.

BAZI TRİBÜNLER SATIŞA KAPALI OLACAK

2026-2027 sezonunda Batı Üst VIP, Batı Üst, Kuzey Üst ve Güney Üst tribünlerinde kombine satışı yapılmayacak.

Kulüp, satışa açılacak tribünlerdeki fiyatları da kamuoyuyla paylaştı.

İŞTE 2026-2027 SEZONU KOMBİNE FİYATLARI

Batı Alt Tribünü

B-F Blok: 30.000 TL
A-G Blok: 20.000 TL

Atiker Doğu Alt Tribünü

D Blok: 15.000 TL
C-E Blok: 12.000 TL
B-F Blok: 10.000 TL
A-G Blok: 10.000 TL

Atiker Doğu Üst Tribünü

D Blok: 9.000 TL
C-E Blok: 9.000 TL

Kale Arkaları Alt Tribünü

Tüm bloklar: 5.000 TL

SADAKAT PUANI SİSTEMİ DEVAM EDİYOR

Konyaspor'un taraftar sadakat puanı uygulaması yeni sezonda da sürecek. Her iç saha maçı 3 puan üzerinden değerlendirilecek. Ancak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmaları puanlamaya dahil edilmeyecek.

Toplam 42 puan üzerinden işleyecek sistemde tüm iç saha maçlarına katılan taraftarlar, bir sonraki sezon kombine yenilemelerinde yüzde 40 indirim hakkı kazanacak.

30-39 puan toplayan taraftarlar yüzde 20, 21-27 puan arasında puan alan taraftarlar ise yüzde 15 indirimden yararlanabilecek. 21 puanın altında kalan taraftarlara ise indirim uygulanmayacak.

İNDİRİMLER VE TRANSFER KURALLARI NETLEŞTİ

2025-2026 sezonunda sadakat puanı sayesinde indirim hakkı kazanan taraftarlar, 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında passo.com.tr, Passo uygulaması ve Passolig gişelerinden indirimli kombinelerini satın alabilecek.

Öte yandan 65 yaş ve üzeri taraftarlar ile kadın taraftarlara yüzde 15 kombine indirimi uygulanacak. Bu indirimli kombineler yalnızca stadyum Passolig gişelerinden temin edilebilecek ve sezon boyunca transfere kapalı olacak.

Kombine biletlerde transfer hakkı en fazla 3 kez kullanılabilecek. Ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında bilet transferine izin verilmeyecek.

Konyaspor, 2026-2027 sezonu kombinelerinin Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olmayacağını da duyurdu.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER