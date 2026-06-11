Kerem Aktürkoğlu: Bu hikayeyi başarılı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, “Hikaye yazmaya devam ediyoruz. Bu hikayeyi başarılı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası çok önemli. Şampiyonada güzel bir hikaye yazmıştık, inşallah burada da aynısını yaparız” dedi.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşadığı sakatlığı atlattığını belirten Kerem Aktürkoğlu, "İyiyim, sakatlığımı çok şükür atlattım. Güzel bir kamp süreci geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'na katılıyor olmak önemli. Ülkemizin bunu beklediğini biliyoruz. Bizden beklenenin farkındayız. En iyi şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. İnşallah ülkemiz için güzel bir turnuva olur. Hem takım hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz” diye konuştu.

‘SADECE BURAYA GELMENİN, KATILMANIN BAŞARI OLMAMASI GEREKİYOR'

Dünya Kupası'na gelmelerinin başarı sayılmaması gerektiğini, daha büyük hedefler peşinde olduklarını ifade eden Kerem Aktürkoğlu, "Abilerimizin 3'üncülük hikayeleriyle büyüdük. Şu an kadroda olan birçok kişi o maçları hatırlamıyor. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmek büyük bir gurur. Sadece buraya gelmenin, katılmanın başarı olmaması gerekiyor. Biz burada Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sahaya her şekilde kendi kişiliğimizi yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara olumlu yansıyor. İyi bir form grafiği yakalayarak bu turnuvaya geldik. Bu da bir stres yaratır mı diye düşünüyoruz. Ülkemizin bizden neler beklediğinin farkındayız. Kim oynarsa oynasın, arkasında 85 milyonluk ülkemizin desteğini alacak. İnşallah bunu en iyi şekilde başarırız. Ülkemizin hak ettiği değeri yansıtıp bunu tüm dünyaya gösteririz” ifadelerini kullandı.

‘TAKIMA KATKI SAĞLADIĞIM SÜRECE MUTLU OLURUM'

Kanat oyuncusu olduğunu ancak Montella'nın takımın başına gelmesiyle birlikte forvette görev yaptığını söyleyen Aktürkoğlu, şöyle konuştu:

"Ben normalde bir kanat oyuncusuyum. Montella hoca geldiğinden beri forvette oynuyorum. Bu konuda bir şikayetim yok. İyi hissediyorum. Olumlu bir katkı sağladığımı düşünüyorum, hoca da öyle düşünüyor. Kim oynarsa oynasın amacı en iyi katkıyı vermek. Takıma katkı sağladığım sürece mutlu olurum. Bu turnuvada da en güzel şekilde takımıma katkı sağlarım.”

‘BİZ HARİKA BİR TAKIMIZ'

Kosova maçında attığı golle ilgili düşüncesi sorulan Kerem Aktürkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan Dünya Kupası'na katılmaktı. Tabii ki herkes gol ya da asist yapmanın hayaliyle maça çıkıyor. Hücum oyuncuları olarak skora katkı verdiğimiz zaman mutlu oluyoruz. Hem de ülkemizi, taraftarımızı memnun ediyoruz. Golden sonra Orkun'a söyledim. Ofsayttan tedirgindim. Topun dışarı çıkacağını düşündüğüm için dokundum. Belki ofsayt olabilirim dedim. Orkun'un asisti, benim golüm ön planda gözüküyor ama biz harika bir takımız. Herkesi gözlemlediğimiz zaman müthiş arkadaşlıkların olduğu bir milli takım var. Sürekli birlikteymişiz gibi müthiş bir sinerji var. 6 senedir milli takıma geliyorum. Son 2-3 senedir harika bir arkadaşlık olduğuna inanıyorum, bu da başarılara etki ediyor. Herkesin bir hayali vardır. Dünya Kupası ütopik bir hayaldi. Bunun hayalini kurabilmek, burada olmak çok güzel. Sadece burada olmak yeterli olmamalı. Burada olduğumuz süre boyunca hem oyunumuzla hem de karakterimizle ülkemizi çok iyi temsil ederiz.”

‘MEVCUT ŞARTLARA ALIŞMAK ZORUNDAYIZ'

Geçtiğimiz sene Benfica formasıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda görev aldıklarını hatırlatan Kerem, "Biz geçen sene Benfica'da aynı sıkıntılarla başa çıkmıştık. Şartlar herkes için zor. Ayrım yapamayız. Daha farklı, daha serin bir havada futbol oynamak herkes için güzel olurdu. Elimizdeki şartlar bunlar. Gruptaki 3 maç da akşam saatlerinde oynanacak. Orada biraz şanslıyız. Bundan yakınmak bizi bir yere götürmez. Mevcut şartlara alışmak zorundayız. 10 gündür buradayız ve bazı şeyler oturdu” sözlerini sarf etti.

Yoğun bir tempoda devam ettiklerini belirten 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Venezuela maçından sonra hemen hocayla konuştuk. Sonrasında kendi aramızda konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi gitmiyor. O zamanlar hava şartlarına alışkın olmayabiliyorsunuz. Konsantrasyon bozukluğu olabiliyor. Bunlar hazırlık maçları. Oradan çıkaracağımız dersler önemliydi. Avustralya maçına 3 gündür taktiksel anlamda hazırlanıyoruz. Bu da bizim bu turnuvayı ve rakibimizi ciddiye aldığımızı gösteriyor. Burada başarılı olmak istiyoruz. Her türlü kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Yoğun bir tempomuz var” diye konuştu.

‘İNŞALLAH HERKES OYNAYACAK DURUMDA OLUR, HOCANIN İŞİ DE BİRAZ DAHA ZORLAŞIR'

Takımın önemli isimlerinden Kenan Yıldız'ın sakatlığının iyiye gittiğini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Kenan'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Bildiğim kadarıyla daha iyiye gidiyor. Antrenmanlara başladı. Doktor olmadığımız için dönüş süresiyle ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Onun bize katacaklarına ihtiyacımız var. Biz çok genç ve potansiyelli oyunculara sahibiz. Bunun farkındayız. Kenan da bunlardan bir tanesi. Kimin oynadığı çok önemli değil. Kim oynarsa oynasın, bizler de arkasında olacağız. İnşallah herkes oynayacak durumda olur, hocanın işi de biraz daha zorlaşır” ifadelerini kullandı.

‘BU HİKAYEYİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SONLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Bir hikaye yazdıklarını ve bunu başarılı şekilde sonlandırmak istediklerini belirten Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orkun ile geçen sene milli takımdan sonra Benfica kampına katılmıştık. Yorucu bir sezonun ardından yorucu bir tempoydu. Bizi yıpratmıştı. Güzel bir seneydi. Başarılı bir sezon geçirdik ve sonrasında ülkemize döndük. Hikaye yazmaya devam ediyoruz. Bu hikayeyi başarılı bir şekilde sonlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası çok önemli. Şampiyonada güzel bir hikaye yazmıştık, inşallah burada da aynısını yaparız. Orkun ile hem kulüpte hem de milli takımda birlikte oynamak gurur verici. Onunla çok iyi anlaşıyorum.”

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın çok detaycı olduğunu ve sahaya çıktıklarında rakiplerle ilgili her bilgiye sahip olduklarını söyleyen Kerem, "Hoca geldiğinden beri çok pozitif bir etkisi oldu. Bu gözle görülüyor. Biz futbolcular tarafından da hissediliyor. Bunların sahaya yansıması bizleri ve ülkeyi mutlu ediyor. Hoca toplantı yapmayı seviyor. Bizleri zorlamayı seviyor. Rakipleri çok detaylı analiz ediyor. Bizi bazen sıkabiliyor ama biz halimizden memnunuz. Sahaya çıktığımızda rakiple ilgili her bilgiye sahip oluyoruz. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi sahaya yansıtırız” diye konuştu.

‘BİZ TÜRKLER OLARAK DUYGULARIYLA HAREKET EDEN BİR MİLLETİZ'

Arizona'nın güzel bir bölgede olduğuna dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, "Güzel bir tesisimiz, otelimiz var. Bize güzel bir ev sahipliği yapıyorlar. ABD ile oynadığımız hazırlık maçı çok güzel geçmişti. Grupta tekrardan onlarla oynayacağız. Tabii ki çok farklı, zor bir maç olacağının farkındayız. Kalitemizi, oyunumuzu, enerjimizi, duygumuzu göstermek için buradayız. Biz Türkler olarak duygularıyla hareket eden bir milletiz. Bu da sahaya güzel yansıyor. İnşallah grupta da biz kazanırız” dedi.

Verdikleri emeklerin karşılığını almak istediklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oynadığımız seviyelerden dolayı çok takip edilen bir ülke oldu. Hepimizin takımda oynayan herkesin Avrupa'da yaptığı başarılardan dolayı da ülkemizi kazandırdık. Güzel bir şey. Otelin önünde yabancılar oluyor. Milli takım formaları giymişler. Bunlar güzel duygular. Hem ülkemizi hem takımımızı güzel bir şekilde temsil ediyoruz. Gerçekten güzel bir şey. Bu turnuvada Türk'ün gücünü sahada gösterirken ülkemiz için çok daha güzel olur. Biz de 2002'deki gibi başarı elde edebilirsek, gururla hatırlanırsak bizler için mutluluk olur. Bunun için çok çalışıyoruz. Karşılığını almak çok isteriz. Bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum.”

ORKUN KÖKÇÜ: İLK MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Takımdaki herkesin çok iyi anlaştığını belirten Orkun Kökçü, "Arkadaş ortamı gayet iyi. Herkes çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz. Çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz. Toplantılar yapıyoruz, hazırız. 2-3 günümüz var. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

‘İNŞALLAH BİZ DE O FİNALE YÜKSELEBİLİRİZ'

2002 Dünya Kupası'ndaki hikayeleri duyduklarını belirten Orkun, "2002 Dünya Kupası'nın hikayelerini duyuyoruz. Babam anlatıyor. Ben yaşayamadım. Milli takım olarak yaşayamadık. Şimdi 24 yıl sonra katıldık. Ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için 2010'da onlar finale çıkmıştı. O heyecanı görmüştüm. Ben de milli takımla bunu yaşayabilirim diye hayal kuruyordum. İnşallah biz de o finale yükselebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘KATILMAK ÖNEMLİ DEĞİL, BİR ŞEYLER BAŞARMAK İSTİYORUZ'

Kosova maçında attığı şutu Kerem'in tamamlamasıyla ilgili düşünceleri sorulan Orkun Kökçü, şöyle konuştu:

"Gol pozisyonunda tek merak ettiğim şey ofsayt olup olmadığıydı. Kimin attığının bir önemi yok. 24 sene sonra kupaya katıldık, en önemlisi o. Asla golün tartışması falan olmadı. Onu netleştirelim. Sevinçten çıldırdık. Önemli bir goldü. Tek bir hedefimiz vardı, bu süreçte o da kupaya katılmaktı. O golle başardığımızı düşündük. O mutluluk güzeldi. Katılmak önemli değil, bir şeyler başarmak istiyoruz. Onun için de sıkı çalışıyoruz. İnşallah güzel yerlere geleceğiz. Güzel bir hikaye yazacağız.”

‘YOĞUN BİR TEMPOYLA DEVAM EDİYORUZ'

Venezuela maçındaki performansla ilgili düşünceleri sorulan Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

"Konsantre eksikliği olabilir. Ben kendi kendime hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum. Sıcak bir havaydı. Miami'ye yeni gelmiştik. Alışma sürecindeydik. Maçtan sonra hoca istediklerini vurguladı. Günde 3 toplantı yapıyoruz. Yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. İnanıyorum ki grup maçında daha iyi bir takım, daha iyi bir oyun göstereceğiz.”

‘BU TAKIMDA HERKESE İHTİYACIMIZ VAR'

Kenan Yıldız'ın son durumuyla ilgili de konuşan Orkun, "Kenan'ın bir sakatlığı var. Net olarak bilmiyoruz. Ama Kenan'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu takımda herkese ihtiyacımız var. Kenan'ı da en yakın zamanda yanımızda görebiliriz. Bizim için önemli bir oyuncu. Hazır olacağını düşünüyorum. Doktor ya da fizyoterapist değilim ama hazır olacak” dedi.

‘EN GÜZEL HİKAYEYİ BURADA YAZMAK İSTİYORUZ'

Kerem ile hem saha içinde hem saha dışında iyi anlaştıklarını belirten Orkun, "Kerem geldiğinde ben 1 senedir oradaydım. Stresli bir dönemdeydi geldiğinde. Ben başarılı olacağına emindim. Geldiğinde direkt 10 maç arka arkaya gol attı. Çok iyi anlaştık. Saha içinde ve dışında güzel anlaştık. Sonrasında şampiyonaya gittik. Şimdi buradayız. En güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes odaklanıyor turnuvaya. Önemini biliyor. Çok güzel bir duygu Kerem ile burada olmak. Güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız” diye konuştu.

‘BURADAKİ MAÇLAR TÜM MAÇLARDAN DAHA ÖNEMLİ'

Teknik direktör Montella ile ilgili de konuşan Orkun Kökçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En çok zorlanan oyunculardan birisi benim toplantı konularında. Ama iyi. Maça çıktığımızda plan çok net. Ne istediği belli. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Bence güzel, böyle devam etmesi lazım. Buradaki maçlar tüm maçlardan daha önemli. En iyi şekilde hazırlanmak lazım. Hoca da elinden geleni yapıyor. Gayet memnunuz. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edebiliriz inşallah. En çok istediğim şey bu. 2002 hikayesinden sonra biz de güzel bir hikaye yazıp gelecek nesilleri etkileyebiliriz.”

Rakiplerin korkacağı bir milli takım olmak istediklerine dikkat çeken Orkun Kökçü, "En çok istediğim şey maça çıktığımızda onların bizden korkması. Öyle bir milli takım olmak istiyoruz. Oyuncular olarak hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yıldız oyuncular var. Takım olarak o hissi vermek istiyoruz. İnşallah iyi bir başarı elde edip daha da yükselmek istiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA