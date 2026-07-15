İmzalar atıldı! Konyaspor Ebrima Colley’i duyurdu

Konyaspor, Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yeşil-beyazlı ekip, Colley ile satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaşma sağladı.
İMZA KONYASPOR MÜZESİ'NDE ATILDI
Konyaspor Stadyumu'nda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı. Colley, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
SÜPER LİG TECRÜBESİ BULUNUYOR
Kariyerinde İtalya'da Atalanta, Verona ve Spezia Calcio formaları giyen Gambiyalı futbolcu, Türkiye'de ise Karagümrük FK ile Süper Lig tecrübesi yaşadı. Colley son olarak İsviçre'nin Young Boys takımında forma giydi.
19 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Konyaspor'un yeni transferi Ebrima Colley, yeşil-beyazlı ekipte 19 numaralı formayı terletecek. Konyaspor, yaptığı açıklamada Colley'e "Hoş geldin" diyerek başarı dileklerini iletti.
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